Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej - dodano w rozporządzeniu.

Reklama

Jak wskazano w dokumencie, do 14 maja posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoju i to tylko tym, którzy spędzą w obiekcie co najmniej jedną dobę.

Lokale gastronomiczne do 14 maja będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Restauracje

Rozporządzenie zakłada, że od 15 maja do 28 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych. Będzie też to dotyczyło sprzedaży na stacjach paliw. Przewidziano, że co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny, a odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Jak czytamy w rozporządzeniu, od 29 maja do 5 czerwca b.r. poza tym, że jedzenie będzie mogło być serwowane w ogródkach gastronomicznych, dopuszczalna będzie też konsumpcja w lokalach i wydzielonych strefach gastronomicznych na stacjach paliw pod warunkiem, że klienci do czasu zajęcia miejsca będą mieli zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie obsługę kelnerską.

Ponadto, w lokalu klienci będą mogli zajmować co drugi stolik; odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Środki bezpieczeństwa

Z rozporządzenia wynika, że do 5 czerwca tego roku w obiekcie handlowym lub usługowym, na stacji paliw płynnych, w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku należy nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Dodano, że na terenie obiektów handlowych obsługa ma dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych.

W rozporządzeniu napisano też, że do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba będzie też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).