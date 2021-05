Nie dajcie się zniechęcić do tego typu książek. Nie słuchajcie tych, którzy z poczuciem wyższości i obrzydzenia będą was przekonywali, że poradniki dotyczące relacji w pracy, instytucjach, biznesie czy polityce to banał i zawracanie głowy. Przeciwnie. Uczcie się, korzystajcie z nowych narzędzi. Właśnie od tego są takie poradniki.