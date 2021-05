Z informacji zamieszczonej na stronie gov.pl wynika, że do Polski dostarczono do tej pory w sumie 12 901 190 szczepionek przeciw COVID-19, z czego 12 628 420 trafiło już do punktów szczepień.

Nowe dostawy szczepionek

Jak zapowiedział prezes RARS, w poniedziałek do kraju dotrze kolejne 1,2 mln szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech i około 1 mln od AstraZeneca. Z kolei w piątek - dodał - spodziewana jest dostawa ok. 200 tys. dawek Moderny.

Według rządowych statystyk w Polsce wykonano dotąd prawie 11,9 mln szczepień przeciw COVID-19.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.