W samo południe. PRZEGLĄD PRASY na Dziennik.pl

"Dziennik Gazeta Prawna"

Zaremba: Coś pękło, tego nie da się zszyć. W oczach Kaczyńskiego Gowin to spiskowiec

W oczach Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Gowin to spiskowiec, knujący od początku tej kadencji. W oczach Gowina projekt Zjednoczonej Prawicy jest martwy. Łączy ich jedno: nie mają pomysłu na formułę rozstania.

Fakt, że rząd Mateusza Morawieckiego utracił większość faktycznie – choć nie formalnie – jest już oczywisty. Najnowszym przykładem jest wycofanie przez PiS z porządku obrad Sejmu projektu ustawy zakładającego likwidację OFE – tym razem z powodu oporu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Niewykluczone, że sprzeciw wobec kolejnej inicjatywy rządu zadeklaruje teraz Porozumienie Jarosława Gowina.

Politycy PiS przekonują, że nic się nie stało, że rząd brytyjski też często napotyka na opór części własnych posłów, choć ma formalną większość. Jednak polska kultura polityczna jest inna. W warunkach „wojny totalnej" prawicy z opozycją, pojedyncza porażka staje się klęską. Doszliśmy więc do sytuacji, w której żaden ważniejszy projekt rządowy nie ma zagwarantowanej większości. A to już rodzi poczucie bezsilności. Tak sprzeczne z naturą Jarosława Kaczyńskiego, który nie chce się zadowalać władzą formalną.

"Rzeczpospolita"

Medycy uciekną z publicznej służby

Po pandemii szykuje się exodus lekarzy. Nie tylko za granicę, bo przede wszystkim ze szpitali publicznych do prywatnych - pisze w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

"Blisko 200 lekarzy wystąpiło w pierwszym kwartale tego roku do okręgowych izb lekarskich z wnioskami o zaświadczenia potrzebne do pracy za granicą. Lekarscy samorządowcy ostrzegają, że to początek wyjazdów lekarzy, którzy uciekną z Polski przed pogarszającymi się warunkami pracy i nierównościami płacowymi" - czytamy.

Gazeta podaje, że zdaniem związkowców równie groźna jest emigracja ze szpitali do ośrodków prywatnych.

Według "Rz", nie bez znaczenia są przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia propozycje minimalnego wynagrodzenia lekarzy specjalistów pracujących w publicznych szpitalach.

"Gazeta Wyborcza":

Małe i drogie. Terminów brak

Coraz częściej zamiast Hurghady wybieramy komary, spanie na drzewie albo hotelowy standard, tyle że w starym kontenerze. Byleby było dziwnie, inaczej i dobrze wyglądało na zdjęciach - pisze w piątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza". Popyt na małe i efektowne domki na urlop rośnie od kilku lat - czytamy.

Trend na wakacje na odludziu nasilił się przez pandemię, bo częściej szukamy noclegów poza dużymi skupiskami ludzi. Także przez nią mikrodomków przybywa, choć to działo się już wcześniej. Bo w Polsce nie trzeba mieć pozwolenia na budowę domów o powierzchni do 35 m kw. Nadal jednak stawiane są przede wszystkim na własne potrzeby, nie na wynajem - pisze dziennik.

Gazeta podaje, że w zeszłym roku majowe otwarcie hoteli było jak zwolnienie blokady. Ruch na stronie Slowhopu wzrósł pięciokrotnie w porównaniu z rokiem 2019. Największe wzrosty notowały regiony, które kojarzyły się z odosobnieniem: Warmia, Mazury i Bieszczady.

Ola Szałek ze Slowhopu mówi w "GW", że od dwóch lat klienci jeszcze zawężają wymagania. Zamiast tradycyjnych domów gościnnych à la stodoły czy gościńce, wybierają kempingowe rozwiązania w nowej odsłonie. Tiny houses to tylko jedno z nich, inne to noclegi w przyczepach cyrkowych czy domach z lnu wyglądających jak namiot.

"Super Express":

44 proc. wyborców PiS nie chce rozpadu koalicji, 23 proc. jest na tak

44 proc. wyborców PiS nie chce rozpadu koalicji rządowej, 23 proc. jest na tak - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie "Super Expressu". 33 proc. pytanych nie ma zdania.

Instytut Badań Pollster, na zlecenie dziennika zapytał Polaków, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zerwać koalicję z Porozumieniem Jarosława Gowina i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry.

15 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie nie chce rozpadu, 29 proc., że raczej nie. Przeciwnego zdania było łącznie 23 proc., z czego 9 proc. wskazała, że jest zdecydowanie za, 14 proc. pytanych wskazało na "raczej tak", a 33 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Gazeta podkreśliła, że są to wyniki tylko wśród wyborców PiS.

Fakt, że aż ponad 20 proc. badanych chciałoby zerwania takiej koalicji, pokazuje, że nasz elektorat jest zaniepokojony albo wręcz oburzony niektórymi działaniami naszych koalicjantów. Ziobro i Gowin powinni to przemyśleć. Zmęczenie narasta także wśród naszych wyborców – powiedział, cytowany w gazecie minister Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,