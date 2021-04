Jak działa StimulAid? Kiedy pacjent po zabiegu trafia na salę pooperacyjną, personel przykleja do jego ciała cztery takie urządzenia. Rozmieszczeniem rządzi ogólna zasada: dwa aparaty w pobliżu rany, dwa w punktach dystalnych. Lokalizacja tych ostatnich nie jest tajemnicą dla nikogo, kto zajmuje się akupunkturą: to miejsca na ciele, gdzie znajdują się punkty posiadające więcej zakończeń nerwowych.

Z inżynierskiego punktu widzenia miejsca te po prostu lepiej przewodzą prąd – tłumaczy dr inż. Piotr Pruchnicki z Politechniki Wrocławskiej, który konstruował urządzenie. StimulAid podaje więc w tych punktach prąd o niewielkim natężeniu, ale napięciu kilkudziesięciu woltów - to znacznie mniej, niż mamy w gniazdkach - bo to właśnie napięcie determinuje, czy prąd przeniknie przez skórę.

Naukowcy zapewniają, że urządzenie jest w stanie działać przez ok. 3 doby, a potem trzeba je naładować. Niezły wynik, jeśli idzie o coś tak niewielkiego. Jako konstruktor mogę zapewnić: nie ma żadnego problemu, żeby do używanych dzisiaj urządzeń podłączyć akumulator wielkości walizki, który pacjent będzie ciągał za sobą. Tylko czy to jest praktyczne? - pyta dr Pruchnicki.

Celem naukowców jest to, żeby po podłączeniu urządzenie działało w możliwie najbardziej autonomiczny sposób, aby nie angażować personelu medycznego. Dzisiaj parametry stymulacji dobierają pielęgniarka lub lekarz, ale w przyszłości StimulAid ma radzić sobie w tej kwestii sam, czyli dostosowywać sposób działania do tego, co dzieje się w ciele pacjenta. Służyć do tego będą algorytmy sztucznej inteligencji (SI) „zaszyte” w oprogramowaniu sterującym urządzeniem. Pomoże w tym także przygotowana aplikacja na telefony komórkowe.