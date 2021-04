Lody od Ekipy trafiły do sklepów pod koniec marca i z miejsca stały się hitem sprzedaży.

Lody Ekipa to efekt współpracy marki Koral z youtuberami Frizem i jego Ekipą. Grupa influencerów bije rekordy popularności w sieci, przymierza się także do giełdowego sukcesu. Bez wątpienia powodzi się im także na rynku. Za lody, które zadebiutowały na rynku ponad miesiąc temu, fani są w stanie wiele poświęcić.

Serwis Wiadomościhandlowe.pl pisze, że "kolekcjonerskie papierki" po lodach od Ekipy Friza można dziś znaleźć na Allegro w cenie nawet 100 tys. zł za sztukę.

Nowa oferta pojawi się już od poniedziałku, 26 kwietnia i będzie dostępna do środy, 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska. Duże zainteresowanie lodami sugeruje jednak, by fani Ekipy nie zwlekali z zakupem.

Tych, którzy nie mogą doczekać się poniedziałku, z pewnością zadowoli oferta konkurencyjnej Biedronki. Serwis Wiadomościhandlowe.pl pisze, że sieć rozpoczęła po cichu sprzedaż lodów Ekipa Friza i testuje potencjał tego produktu. Lody dostępne są jedynie w wybranych sklepach sieci.