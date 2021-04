Portal dodał, że Kretschmer ogłosił to podczas podróży do Rosji, po rozmowie z rosyjskim ministrem zdrowia Michaiłem Muraszko. Premier Saksonii podkreślił: "Może uda nam się zdobyć więcej. Jest to kolejna cegiełka, która pozwoli na szybkie szczepienia w Niemczech".

Sputnik V nie jest zatwierdzony przez EMA

"Niemcy kupują rosyjską szczepionkę dokładnie w dniu, w którym okazało się, że od końca maja wszyscy dorośli w Niemczech będą mogli się zaszczepić" - zauważa "Bild". Szczepionka ta nie została jeszcze zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA).