Na pewno dziś będzie kontynuacja trendu spadkowego, jeśli chodzi o liczbę nowych zachorowań. Raczej nie będzie zaskoczeń - mówił Gość Radia ZET Adam Niedzielski.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy obostrzenia będą znoszone w całej Polsce, na raz, minister zdrowia odpowiedział: Wydaje się, że pójście w kierunku regionalizmu jest naturalną ścieżką. Jako przykład podał Śląsk i Podkarpacie, czyli "dwa różne światy pod względem epidemicznym”. Adam Niedzielski zapowiedział, że decyzje w sprawie zdejmowania obostrzeń zostaną zakomunikowane we wtorek.

Harmonogram wycofywania lockdownu

Gość Radia ZET podał również harmonogram wycofywania lockdownu. Najważniejsze, z punktu widzenia zdrowia publicznego, jest przywracanie edukacji. Absolutny priorytet. W całym kraju? Jeszcze jest dyskusja, ale ja jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych. Na razie tylko klasy I-III – zapowiedział Adam Niedzielski. Dopytywany o to, czy starsi uczniowie wrócą do szkół przed końcem roku szkolnego, minister odpowiedział: Z ministrem Czarnkiem mamy plan, żeby cała edukacja została przywrócona przed wakacjami.

Wydaje się, że jest szansa […] żeby zdecydowanie cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami, tzn. żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września, czyli do początku nowego roku szkolnego - powiedział minister.

Szczegóły otwierania kolejnych branż? - W pierwszej kolejności będą przywracane usługi: fryzjerzy, branża beauty, drobne usługi. Potem handel wielkopowierzchniowy, sklepy budowlane i gdzieś w perspektywie pojawiają się hotele. Na końcu restauracje, fitnessy - doprecyzował szef resortu zdrowia. Oczywiście, myśląc o restauracjach, chodzi o przestrzenie wewnątrz, bo jak patrzymy na przykłady innych krajów, to część krajów stosunkowo szybciej otwiera ogródki restauracyjne - dodał.

Wesela "będą wracały"

Szefa resortu zdrowia zapytano również, od kiedy będzie można organizować wesela. W związku z trwająca pandemią w kraju obowiązuje zakaz spotkań, zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych w większej liczbie niż pięć osób.

Myślę, że wesela będą wracały też tak stopniowo. Bardziej chodzi mi tutaj o kwestię limitu osób, które będą mogły uczestniczyć w takich przyjęciach. Pewnie, gdzieś w okolicach 25 osób, od takiego limitu zaczniemy - odpowiedział Niedzielski. Jak dodał - myśli, że "wesela właśnie w takim limitowanym, ograniczonym zakresie, być może jeszcze nawet w maju będą przywrócone".

Maseczki do końca maja?

Pytany przez słuchaczy o to, kiedy będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu, Adam Niedzielski zapowiedział że "bliżej końca maja". Według prognoz, w pierwszej połowie maja będziemy mieli mniej więcej 10 tys. nowych przypadków dziennie - dodał.

Minister ocenił, że przełom maja i czerwca to realny czas na znoszenie obostrzeń. Podkreślił, że "nie możemy zafundować sobie od razu po III fali, IV fali pandemii". To, że spadają wskaźniki dotyczące liczby nowych zakażeń czy hospitalizacji, to jeszcze nie jest przesłanka, żeby z huraoptymizmem rzucić się w luzowanie obostrzeń - skomentował Gość Radia ZET.