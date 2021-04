Powodem działań podjętych przez ministerstwo są drastycznie rosnące na światowych giełdach- od początku 2018 r. nastąpił ich skok z 7 do 43 euro za tonę. Wzrost był tak szybki, że ciepłownie nie miały możliwości uwzględnić go w dotychczasowych wnioskach taryfowych. A ponieważ energia cieplna musi być dostarczana właściwie nieprzerwanie, coraz więcej z ok. 400 działających w Polsce ciepłowni znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Nie stać ich bowiem na kupno praw do emisji po tak wysokich cenach. Manko tylko kilkudziesięciu z nich wynosi już ponad 200 mln zł - wskazuje osoba z rządu.