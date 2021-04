"Pomoc dla firm z Tarczy Branżowej przedłużona i poszerzona. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o pomocy za marzec i kwiecień dla 63 branż, w tym dodatkowych 17 kodów PKD, najbardziej obecnie poszkodowanych przez pandemię" - poinformował na Twitterze wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Resort informował w ubiegłym tygodniu, że wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Na wsparcie dla firm za marzec rząd ma przeznaczyć ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Tarcza branżowa dla firm objętych obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali pandemii to: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, dopłata 2 tys. zł do wynagrodzeń pracowników (po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy takie dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego są odprowadzane składki ZUS).

Na samą pomoc branżową od 1 października 2020 r. przeznaczono w różnych formach wsparcia ok. 50 mld zł.