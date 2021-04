Realizowany od września 2018 roku rządowy program "Czyste powietrze" zakłada wymianę pieców i termomodernizację budynków. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie programu (czystepowietrze.gov.pl), do początku kwietnia tego roku wpłynęło ponad 230 tysięcy wniosków; podpisano też 1210 porozumień z gminami. Kwota dofinansowania - według danych na 9 kwietnia - wyniosła ponad 4 mld złotych.

Gajewska: Program jest właściwie nierealizowany

Sposób realizacji programu krytykują jednak posłowie Koalicji Obywatelskiej. Szumnie zapowiadany program, który miał być historyczny, niezwykle skuteczny, program +czyste powietrze+, który miał pomóc tutaj na dole, w gminach, w domach, walczyć o lepsze powietrze, jest właściwie nierealizowany - oceniła posłanka KO Aleksandra Gajewska.

Przypomniała, że w Polsce wymiany wymaga 2,8 mln tzw. kopciuchów. Do tej pory, od kiedy realizowany jest ten program, umów na pokrycie dotacji, zostało podpisanych zaledwie 200 tysięcy. Jeżeli to żółwie tempo zostanie przez rząd utrzymane, to do końca trwania tego programu wymienionych zostanie zaledwie 28 proc., a skonsumowanych zostanie wyłącznie 16 proc. środków. To będzie oznaczało, że dalej 2 miliony kopciuchów będą truły Polaków - przekonywała Gajewska. Wskazała ponadto, że jest ponad 100 powiatów, w których żadna gmina nie realizuje programu "Czyste powietrze", a zadania w tym zakresie wzięły na siebie samorządy.

Miszalski: Zwiększyć poziom dotacji

Zdaniem Aleksandra Miszalskiego (KO) program "Czyste powietrze" powinien być lepiej promowany, ponieważ - jak mówił - obecnie zna go około 20 proc. mieszkańców Polski. Zwiększyć - w jego ocenie - należałoby także poziom dotacji, który wynosi 60 proc., a powinna być dla najuboższych zwiększona do 90 proc.

Przypomniał ponadto, że na program "Czyste powietrze" miało zostać przeznaczone 100 mld złotych. Nie dalej jak w październiku 2020 r. pan minister (klimatu i środowiska) Michał Kurtyka powiedział, że rząd będzie wnioskować o 8 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy (...). Tymczasem w dokumencie przygotowanym przez rząd w KPO mamy zapisane dokładnie 3,2 mld euro nie tylko na program +Czyste powietrze+, ale również na program termomodernizacji - zauważył Miszalski. Według niego środków na ten cel nie przewidziano też w ramach unijnych programów. Pytamy się więc, gdzie są pieniądze na +Czyste powietrze+, skąd rząd zamierza je pozyskać - zaznaczył poseł KO.

Zielińska: Tam są zapisane kurioza

Posłanka Urszula Zielińska (KO, Zieloni) zwróciła uwagę, że co roku problem przekroczonych dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza (w tym rakotwórczym benzeopirenem) dotyczy ok. 80 proc. powierzchni Polski. Ona również skrytykowała wolne tempo realizacji programu "Czyste powietrze" i wskazała na błędy w jego konstrukcji. "am są takie kurioza jak dofinansowanie do pieców węglowych. To jest jak dofinansowanie do papierosów dla pacjenta cierpiącego na raka płuc" - ironizowała Zielińska. Zapowiedziała, że posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócą się z wnioskiem o zwołanie posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w tej sprawie.

Program "Czyste powietrze" ma być realizowany do 2029 roku. Szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.pl".