W Chinach przyspiesza ożywienie gospodarcze po koronakryzysie. W pierwszym kwartale chińskie PKB wzrosło o 18,3 proc., licząc rok do roku - ogłosiły władze. To najwyższe tempo wzrostu co najmniej od 1992 roku, gdy zaczęto publikować kwartalne dane.

Rekordowy wzrost wynika w dużej mierze z zapaści odnotowanej w pierwszym kwartale ubiegłego roku, gdy z powodu wybuchu pandemii koronawirusa i twardego lockdownu chińska gospodarka skurczyła się o 6,8 proc. Reklama Eksperci WHO: Chińskie szczepionki na Covid-19 są skuteczne Zobacz również Według ekspertów wzrost najprawdopodobniej ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie w kolejnych kwartałach bieżącego roku - przekazała agencja Reutera. Do ożywienia gospodarczego przyczynił się eksport i zamówienia z zagranicy, a także stopniowy wzrost konsumpcji wewnętrznej. Obroty sprzedaży detalicznej były w marcu o 34,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. W całym 2020 roku odnotowano w Chinach wzrost o 2,3 proc. - najmniejszy od 44 lat. Pekin podkreślał jednak, że Chiny były jedyną dużą gospodarką świata, która wyszła w ubiegłym roku z kryzysu koronawirusowego z dodatnim wynikiem PKB.