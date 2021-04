Moje ministerstwo podejmuje szereg działań, żeby przygotować polską gospodarkę do jak najszybszego restartu w momencie szybko się zbliżającym - czyli ustąpienia pandemii, choć nie mówię, że zaniku. Ale akcja szczepień, z którą wiążę ogromne nadzieje, wkrótce powinna tak przyspieszyć, że sądzę, że już od maja będziemy zdolni do bardzo szerokiego luzowania restrykcji sanitarnych - powiedział Gowin podczas 10. edycji konferencji LSE Polish Economic Forum organizowanej przez polskich studentów London School of Economics and Political Science. Agencja ISBnews jest patronem medialnym wydarzenia.

Luzowanie obostrzeń wg Niedzielskiego

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielki zapowiadał, że rząd będzie rozważał luzowanie obostrzeń, gdy średnia dzienna liczba zakażeń z ostatnich siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców spadnie poniżej 30. Dzień wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował, że obecnie kształtuje się na poziomie 53.

Wcześniej w kwietniu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys szacował, że jeżeli obostrzenia nałożone w związku z III falą pandemii koronawirusa zostałyby poluzowane w maju-czerwcu, to wówczas już II kw. przyniesie silne odbicie gospodarcze.

Do 25 kwietnia przedłużono obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, muzeów, a także zamkniętych obiektów sportowych. Obostrzenia dot. hoteli i miejsc noclegowych mają obowiązywać do 3 maja. Nauka dla wszystkich roczników odbywa się w trybie zdalnym. Dodatkowo ograniczona została liczba osób w placówkach handlowych i pocztowych do 1 os. na 20 mkw., zamknięte zostały co do zasady żłobki i przedszkola, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, a także obiekty sportowe z wyjątkiem sportu zawodowego.