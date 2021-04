Maltańskie ministerstwoogłosiło, że każdy zagraniczny gość, który odwiedzi wyspę na co najmniej trzy dni, będzie mógł liczyć naczęści poniesionych kosztów. W zależności od wyboru standardu ci, którzy zdecydują się na wypoczynek w tym kraju, otrzymają od 200 euro w przypadku wyboru pięciogwiazdkowego hotelu do 100 euro przy wyborze trzech gwiazdek. Jeśli przewidywania rządu się potwierdzą i z dopłaty skorzysta nawet 35 tys. osób, to program będzie kosztował nawet ok. 7 mln euro. Władze są jednak przekonane, że inwestycja szybko się zwróci. Kraj poważnie ucierpiał na pandemicznym zamrożeniu branży, która ma 27- proc. udział w tamtejszym. Od marca 2020 r. obłożenie spadło o...