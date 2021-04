Jak podkreślił, istotne jest przede wszystkim włączenie do programu szczepień dużych i średnich firm.

Rozmowy na temat realizacji szczepień w przedsiębiorstwach Gowin podsumował mówiąc, że "to było bardzo konkretne spotkanie pełne precyzyjnie formułowanych pytań po stronie środowisk biznesowych".

Minister zapowiedział, że akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja, jednak - jak podkreślił - wszystko zakeży od rzetelności, słowności koncernów produkujących szczepionki.

Firmy są zainteresowane szybkim przeprowadzeniem sczepień

Naszym postulatem jest to, żeby ta akcja (szczepień w zakładach pracy - PAP) nastąpiła jak najszybciej, kiedy tylko dostępne będą szczepionki. Firmy są w pełnej gotowości, aby brać udział w akcji szczepień - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

Dodał, że akcja szczepień w zakładach pracy ma nie być ograniczeń dotyczących roczników osób, które będą szczepione, nie będzie też ograniczeń dotyczących współpracowników firm ani pracowników z zagranicy.

Witucki powiedział, że liczy na to, że szybko zostaną przygotowane procedury dotyczące szczepień w zakładach pracy.

Kryteria kwalifikacji firm do programu szczepień

Kryteria ostateczne będą znane w początku przyszłego tygodnia, deklaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500 osobach. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w firmie łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do funkcjonowania tej firmy - powiedział Witucki.

Jak dodał, w programie realizacji szczepień przez firmy stworzone zostaną możliwości łączenia przedsiębiorstw "nie tylko w ramach grupy kapitałowej, ale też jeśli są firmy obok siebie" (w budynku - PAP).

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin dodał, że celem rządu jest, aby szczepienia w firmach przebiegały w sposób "maksymalnie bezpieczny, maksymalnie szybko i na maksymalnie liberalnych zasadach".