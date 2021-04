Dziesięć razy więcej osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji - zapowiedział min. Michał Dworczyk. Jak zapowiedział, zmieni się też sposób kwalifikacji - pacjent będzie musiał wypełnić nowy kwestionariusz. Jeśli nie będzie żadnych wątpliwości, to będzie można zaszczepić bez wywiadu lekarskiego.

Dworczyk odniósł się do informacji "Rzeczposposlitej" o marnowaniu szczepionek. Zdaniem Dworczyka, Polska jest wśród państw, które marnują jak najmniej szczepionek w UE. Dodał, że - owszem, zdarzają się informacje o mechanicznych uszkodzeniach fiolek, ale to rzadkie sytuacje

Co, gdy pacjent się nie zgłosi?

Dworczyk zapowiedział, że na razie nie ma mowy o poluzowaniu zasad, obowiązujących dziś. Teraz bowiem można na szczepienie, w zastępstwie wezwać kogoś, kto ma e-skierowanie, a ta grupa liczy około 10 milionów osób.

Dworczyk o samorządowych punktach szczepień

Chodzi o stworzenie punktów szczepień, gdzie to jest potrzebne, a nie ze względów wizerunkowych - powiedział. Jego zdaniem, są bowiem miejsca w Polsce, gdzie jest dużo punktów szczepień - jak Warszawa czy Gdańsk - jednak ze względu na brak szczepionek, punkty te nie wykorzystują wszystkich swoich możliwości. Dodał, że są też takie punkty, które nie poradzą sobie ze zwiększoną liczbą szczepień. W takich miejscach są potrzebne nowe punkty - dodał. Odpowiedział też na ostatnie wystąpienia Trzaskowskiego. Działajmy razem, wznieśmy się ponad wszelkie podziały - podsumował

Niedzielski: Sytuacja jest bardzo trudna

Sytuacja pandemiczna w kraju jest trudna, dlatego przyspieszenie programu szczepień jest jedynym zasobem, by pandemię skutecznie zwalczyć - powiedział Adam Niedzielski. Potrzebne są specjalne rozwiązania - dodał. Stąd, jak wyjaśnił, rozszerzenie grupy, która może kwalifikować do szczepień. Zapowiedział, że lekarze, ratownicy, pielęgniarki, stomatolodzy będą mogli kwalifikować pacjentów bez szkoleń. Inne zawody, jak choćby farmaceuci, będą musieli przejść odpowiednie szkolenia. Z kolei studenci ostatnich lat kierunków medycznych będą mogli kwalifikować pacjentów pod nadzorem lekarza. To, zdaniem Niedzielskiego, ma ułatwić pracę masowych punktów szczepień.

Uproszczona ankieta dla pacjentów

Niedzielski zapewnił, że nowa wersja ankiety została skonsultowana z lekarzami. Składać się ona będzie z dwóch części. W zależności od odpowiedzi pacjentów, może być konieczna konsultacja z lekarzem.

Niedzielski o sytuacji w Rzeszowie

Minister zdrowia skomentował informacje z Rzeszowa, jakoby w jednym punkcie użyto jednorazowych strzykawek jako wielorazowych. Niedzielski zapowiedział, że do podejrzanego ośrodka wyśle pilną kontrolę NFZ.