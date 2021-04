Punkty szczepień masowych

Reklama

Punkty szczepień masowych chcemy zorganizować w dziesięciu dzielnicach. Będzie to: Białołęka, Targówek, Praga-Północ, Wawer, Śródmieście, Wola, Żoliborz, Ursynów, Mokotów oraz Wilanów - powiedziała Renata Kaznowska.

Trzy z trzynastu punktów szczepień organizujemy również na terenie stacji metra warszawskiego - powiedziała wiceprezydent Warszawy.

Punkty zorganizowane będą na Dworcu Wileńskim, na stacji Trocka oraz na stacji Księcia Janusza - dodała.

Jak wyjaśniła Kaznowska, przy ustalaniu tych lokalizacji istotna była spora przestrzeń umożliwiająca organizację punktu i węzła sanitarnego. Za współpracę dziękowała spółce Metro Warszawskie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował we wtorek, że 19 kwietnia otwartych zostanie 13 miejskich punktów szczepień masowych przeciw COVID-19. Centralnym miejskim punktem będzie stadion Legii Warszawa. Takie punkty znajdą się w 10 dzielnicach. Dotychczas miasto uruchomiło 59 punktów szczepień w przychodniach.

Na wtorkowej konferencji prasowej zastępczyni prezydenta miasta podkreśliła, że na stadionie Legii szczepić się będzie kilka tysięcy osób dziennie. Tam planujemy zorganizować aż 30 stanowisk szczepień – poinformowała.

Kaznowska przy okazji podziękowała władzom warszawskiego klubu. Kiedy zatelefonowałam do pana prezesa Dariusza Mioduskiego, odpowiedź była natychmiastowa: +Wchodzimy w to+. I bardzo za to dziękuję – powiedziała.

Jak się zaszczepić?

Miasto, jak tłumaczyła, dla usprawnienia przygotowało też opaski z napisem #WarszawaSzczepi z kodem QR, którą każdy otrzyma po wejściu do punktu szczepień.

Kaznowska dla przykładu wyjaśniła, jak to będzie wyglądało na stadionie Legii. Osoba, która przyjdzie do rejestracji, dostaje opaskę – to jest pierwsza strefa – przechodzi do kolejnej strefy. Strefa druga to jest strefa 30 stanowisk, gdzie taka sobą będzie szczepiona – powiedziała. Następnie, jak dodała, na obserwację po szczepieniu dana osoba przejdzie do strefy trzeciej, która ma się znaleźć na trybunach.

Miasto uruchomi też specjalną linię autobusową, która ułatwi dotarcie do punktu przy Łazienkowskiej. Będzie to linia 901 i kursować będzie z Dworca Centralnego pod stadion Legii co 15 minut, poczynając od godz. 7.30 do godz. 21 każdego dnia – podała Kaznowska.

Uruchomiona też zostanie strona internetowa warszawaszczepi.pl, na której będą informacje dotyczące punktów. Poprzez tę stronę, jak wskazała wiceprezydent, prowadzona też będzie rekrutacja dla chętnych do współpracy przy szczepieniach.

Reklama

Planujemy zaszczepić 80 tysięcy mieszkańców tygodniowo przy osiągnięciu już pełnej zdolności operacyjnej – podkreśliła. W tym w dotychczas działających 59 miejskich punktach ratusz chce zwielokrotnić szczepienia do 12 tys. osób. Do tego dojdą jeszcze szczepienia prywatnych punktów, których w Warszawie jest ok. 200. Do tego dochodzi również Szpital Południowy oraz Szpital Narodowy – powiedziała wiceprezydent.

Miasto, jak wskazała, szacuje, że tygodniowo w stolicy liczba zaszczepionych może sięgnąć nawet 200 tysięcy osób. Kaznowska przypomniała, że rejestracja na szczepienie odbywa się przez stronę rządową z wykorzystaniem internetowego konta pacjenta lub przez infolinię 989.

Lokalizacje miejskich punktów szczepień masowych, poza stadionem Legii i lokalami w metrze, to: trzy hale sportowe przy SP 388, SP 267 i 137 LO, Przychodnia Mokotów przy ul. Wiertniczej, Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy", Białołęcki Ośrodek Sportu przy ul. Strumykowej, szkoła podstawowa nr 319, szpital przy ul. Stępińskiej i Ośrodek Kultury przy ul. Żegańskiej.

Kaznowska wyjaśniła, że możliwość organizowania punktów szczepień masowych przez samorząd dopuściły zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Ratusz, jak zaznaczyła, dowiedział się o tym w ubiegłym tygodniu. Jest to olbrzymie wyzwanie dla nas organizacyjne, znalezienie lokalizacji, które spełniają kryteria, rekrutacja koordynatorów, rekrutacja lekarzy, pielęgniarek. Mamy na to dosłownie kilka chwil. Jestem przekonana, że ze wszystkim zdążymy – powiedziała.