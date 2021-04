W rozmowie z Polsat News rzecznik podkreślił, że "na pewno w najbliższych dniach musimy się spodziewać wzrostów zakażeń". - Na pewno też te wczorajsze dane, poniżej 10 tys., i te dane, które dzisiaj zaprezentujemy, a które dotyczą Poniedziałku Wielkanocnego, one nie będą danymi miarodajnymi – powiedział.

Wzrost obłożenia łóżek?

Dodał, że we wtorek, podobnie jak w poniedziałek, będzie to poniżej 10 tys. zakażeń. - To są dane za dni świąteczne – wtedy, kiedy nie ma zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej, wtedy, kiedy nie ma zbyt dużo wykonywanych testów.

- To, czego niestety musimy się spodziewać, to wzrost obłożenia łóżek szpitalnych – mówił Andrusiewicz i przypomniał, że w poniedziałek było to 700 łóżek więcej, a we wtorek jest to 900 łóżek więcej.

- Niestety, kilka dni po wzroście zakażeń obserwujemy wzrost hospitalizacji i na to musimy się przygotowywać, i na to jesteśmy przygotowani, ponieważ na dziś z ponad 44 tys. łóżek przygotowanych dla pacjentów covidowych mamy zajętych w granicach 33 tys. – podkreślał.

Nowe obostrzenia?

Jak mówił rzecznik, "musimy się też spodziewać, że zaraz za hospitalizacją, za tymi wzrostami hospitalizacji, będą nam rosły te tragiczne dane – wzrost liczby zgonów".

Pytany, kiedy można się spodziewać decyzji o nowych obostrzeniach, rzecznik rządu powiedział, że pełne dane obrazująca to, jak wygląda sytuacja epidemiczna, będą w czwartek, piątek i w sobotę. - Jutro jeszcze drastycznego wzrostu zakażeń się nie spodziewamy – mówił Andrusiewicz.

- Rozważamy każde scenariusze, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. Na dziś widzimy to lekkie wyhamowanie – to nie możemy mówić, że to jest stała tendencja, stały trend, ale to wyhamowanie nastąpiło i liczymy na to, że to ono będzie postępowało i będzie delikatny spadek liczby zakażeń obserwowany – mówił rzecznik. - Na dziś za wcześnie mówić, że podejmujemy decyzję o jakimkolwiek luzowaniu – podkreślił i dodał, że w środę zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego.

- Do końca tego tygodnia na pewno zostanie ogłoszone, co dalej z obostrzeniami, które na dziś obowiązują w całym kraju – zaznaczył.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej – 1792 – na Mazowszu. Zmarło 60 pacjentów.