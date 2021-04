Ostatnie z 422 statków, które musiały czekać na przepłynięcie Kanału Sueskiego z powodu zablokowania go przez kontenerowiec Ever Given, w sobotę przeprawiły się tą trasą - poinformował w oświadczeniu zarząd kanału (SCA).

Przewożący towary na trasie Azja-Europa 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. Reklama Kontenerowiec Ever Given przestał blokować Kanał Sueski Zobacz również 9 mld dziennie strat Władze zarządzające kanałem przez blisko tydzień nie były w stanie odblokować statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld USD dziennie - został wstrzymany. Dodatkowo zakłóciło to globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa. W poniedziałek statek został sprowadzony z mielizny z powrotem na tor wodny i zaczął poruszać się na północ w kierunku położonego w połowie długości kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, by przejść tam badania techniczne. Ceny ropy w górę? Kanał Sueski, przez który przepływa około 15 proc. światowego handlu, dla Egiptu jest ważnym źródłem dochodów; z powodu zamknięcia tego szlaku wodnego kraj tracił 15 mln dolarów dziennie - podał Reuters. Blokada tej kluczowej dla transportu między Europą a Azją drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Jego dalsze zamknięcie miałoby poważne konsekwencje dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.