Dowództwo kontenerowca, który płynął z Singapuru do Holandii, podało w komunikacie, że na statku miała miejsce awaria steru, w wyniku czego doszło do zderzenia z "mostem pływającym" na środkowym odcinku wschodniego pasa Kanału Sueskiego. Na pomoc uszkodzonej jednostce ruszyły holowniki.

Ważny szlak

Kanał Sueski jest jednym z najczęściej używanych szlaków żeglugowych na świecie, drogą morską dla 15 proc. światowego handlu. Jest także jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla Egiptu.

Obecnie trwają prace nad poszerzeniem południowego, jednopasmowego odcinka kanału po tym, gdy w 2021 r. na mieliźnie osiadł tam gigantyczny kontenerowiec Ever Given, co zablokowało ruch statków na sześć dni.