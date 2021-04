Ludzie będą mogli doświadczyć uczucia powrotu do normalności dzięki systemowi paszportów szczepień czy zielonych kart– oświadczył Czung na rutynowym posiedzeniu dotyczącym rządowej odpowiedzi na pandemię koronawirusa. System został już opracowany i zostanie wprowadzony do użytku jeszcze w kwietniu – podkreślił premier, cytowany przez południowokoreańską agencję prasową Yonhap. Czung wyjaśnił, że system oparty jest na technologii blockchain, która zabezpiecza przed możliwością kradzieży tożsamości. Tego rodzaju systemy w innych krajach również nie przechowują danych osobowych, ale umożliwiają weryfikację stanu szczepień – powiedział.

Yonhap nie podaje, czy "paszporty szczepień" będą dawały jakieś konkretne korzyści. Wcześniej służby medyczne sugerowały, że posiadacze takich dokumentów mogą być łagodniej traktowani np. w przypadku konieczności izolacji po wykryciu koronawirusa u któregoś z ich znajomych.

Szczepienia ruszyły w lutym

W Korei Południowej kampania szczepień na Covid-19 trwa od 26 lutego. Do czwartku w kraju podano 850 tys. dawek preparatów firm AstraZeneca i Pfizer. Władze planują zaszczepić 12 mln ludzi do czerwca i osiągnąć odporność zbiorową społeczeństwa do listopada. Program szczepień wszedł w czwartek w kolejny etap, w którym zastrzyki podawane są osobom w wieku 75 lat i starszym – poinformowała Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA). Wcześniej szczepieni byli tylko pracownicy służby zdrowia oraz pacjenci ośrodków leczenia długoterminowego i pensjonariusze domów opieki.

Południowokoreańskie władze wyrażały jednak w ostatnim tygodniu obawy o możliwe opóźnienia dostaw preparatów firmy AstraZeneca. Czung zapowiedział powołanie rządowego zespołu pod kierunkiem ministra zdrowia, którego zadaniem będzie zapewnienie płynnych dostaw szczepionek.