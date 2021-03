Dzisiaj w okolicach godz. 15 odbędzie się konferencja z udziałem pana premiera i wówczas zostanie przedstawiony nie tylko nowy harmonogram szczepień, ale również zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień - oświadczył w Radiu Zet Dworczyk, który pełni też funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień.

Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny, a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. To wszystko jest konsekwencją tego, że od II kwartału do Polski będzie przyjeżdżało - przynajmniej zgodnie z deklaracjami producentów - o wiele więcej szczepionek - dodał.

Jak wskazał, jeśli w I kwartale do Polski dotarło nieco ponad 6 mln szczepionek, to - jak mówił - tylko w kwietniu trafi do nas blisko 7 mln. To kilkakrotne przyspieszenie i również do tego przyspieszenia musimy dostosować nasz system logistyki i organizacji szczepień - zaznaczył.

Co ze szczepieniami w miejscu pracy?

Dworczyk powiedział w Radiu ZET, że jest to jeden z "bardzo poważnie rozważanych pomysłów"

Jako pierwszy informował o tym "Dziennik Gazeta Prawna">>>>

Szef KPRM był również pytany o szczepienia w remizach i szkołach.

Chcemy, żeby mogły się odbywać wszędzie, gdzie tylko jest to bezpieczne z punktu widzenia pacjenta – komentował Dworczyk.

Rząd przedłuży restrykcje?

Gdyby okazało się, że mamy do czynienia z załamaniem sytuacji, jest nagły wzrost zakażeń, to trzeba będzie wyciągać wnioski. Zaznacza, że mówienie o tym, co będzie za 2 tygodnie, wyłącznie wywołuje emocje, ale nic nie wnosi do życia - mówił szef Kancelarii Premiera.

Dworczyk był także pytany o 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej i obchody 10.04.

Na pewno będą miały miejsce obchody, jak co roku. Natomiast w tym roku będą ograniczone przepisami sanitarnymi – powiedział.