To historia, która nie dotyczy wyłącznie Kielc. Tak naprawdę jest przestrogą dla wszystkich samorządów – mówił w czwartek poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.

Anna Krupka odpowiadając na zarzuty oceniał, że "Koalicja Obywatelska opiera się na fałszywych przesłankach, manipulacjach i kłamstwach".

Rozbudowa Hali Legionów

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Kielcach Sienkiewicz oraz miejski radny KO Michał Braun zauważyli, że politycy PiS o rozbudowie Hali Legionów, w której mecze rozgrywa Łomża VIVE Kielce, mówili od 2016 roku. Zarzucali, że do tej pory inwestycja nie została zrealizowana, a plany nie są wspierane przez rządzących.

Braun relacjonował, że w 2019 roku miasto przygotowało wnioski o rozbudowę Hali Legionów i budowę kompleksu boisk Akademii Piłkarskiej przy ulicy Prostej. Dokumenty zostały złożone do tzw. planu inwestycji sportowych o szczególnym znaczeniu realizowanym przez ówczesne Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Już wtedy minister Krupka bombardowała te działania, argumentując, że termin zgłoszeń dawno minął, a działania władz miasta są pozorowane. Mimo, że terminu na składanie wniosków nie było. Wnioski można było składać przez cały roku – mówił Braun.

Dodał, że mimo licznych monitów ze strony urzędu miasta resort nie potrafił odpowiedzieć, co dzieje się z wnioskami. Jak zaznaczył, w tym czasie kolejne miasta dostawały już fundusze na swoje inwestycje: pieniądze trafiały do Spały, Zakopanego, Wałcza, Warszawy, Częstochowy i Zamościa.

Radny poinformował, że pod koniec 2020 roku zwrócił się do ministerstwa sportu o dostęp do informacji publicznej i udostępnienie dokumentów związanych z oceną tych wniosków. Z odpowiedzi, którą otrzymał wynika, że "zgłoszenia nie zostały ocenione negatywnie, ani odrzucone".

Tę sytuację trudno zrozumieć osobom, które znają się na Kodeksie postępowania administracyjnego czy zasadach działania administracji publicznej i ministerstw - podkreślił Braun. Jego zdaniem, ta odpowiedź wskazuje, że zaniechano działań wymaganych przez prawo.

Według Sienkiewicza, "w tej sprawie mamy do czynienia z podejrzeniem celowej bezczynności urzędniczej, celowego zachowania, co jest karalne". Wezwał też Krupkę do "jak najszybszego ustosunkowania się do zarzutów".

Oświadczenie wiceminister sportu

W oświadczeniu przesłanym PAP Krupka podkreśliła, że "nie są prawdą słowa panów Sienkiewicza i Brauna o rzekomym wstrzymywaniu rozpatrzenia dwóch wniosków miasta Kielce".

Te wnioski, podobnie jak wnioski ponad 20 samorządów z całej Polski, nie zostały jeszcze ocenione - ani pozytywnie ani negatywnie, co łatwo sprawdzić. W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z powstania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu procedowanie są obecnie przepisy na nowo konstytuujące Komisję do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, która podejmować będzie decyzje w zakresie oceny wszystkich zgłoszeń, które na dzień dzisiejszy nie zostały ocenione – zaznaczyła Krupka.

Jak zaznaczył, gdy cała Polska walczy z pandemią, świętokrzyska Koalicja Obywatelska zajmuje się walką polityczną. I trafia... jak kulą w płot. Konferencja prasowa posła Bartłomieja Sienkiewicza i radnego Brauna oparta była na fałszywych przesłankach, manipulacjach i kłamstwach – oświadczyła wiceminister.

Podkreśliła, że od 2016 r. Ministerstwo Sportu przeznacza "rekordowe środki" na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Dodała, że od 2016 r. do województwa świętokrzyskiego popłynęło ponad 90 mln zł na budowę, rozbudowę, modernizację czy remonty obiektów sportowych. Z tego blisko 20 mln zł na inwestycje sportowe w samych Kielcach.

Poseł Sienkiewicz wraz z radnym Braunem obnażyli nieudolność i niespełnione obietnice prezydenta Kielc Bogdana Wenty, który przecież wywodzi się z ich środowiska politycznego. Jeżeli rzeczywiście na sercu leży im dobro Kielc, powinni rozliczyć z tej obietnicy prezydenta Wentę i wywrzeć na nim presję, by wziął się wreszcie do pracy – dodała Krupka. Wskazała jednocześnie, że modernizacja Hali Legionów była jedną z obietnic wyborczych Bogdana Wenty

Pan Bartłomiej Sienkiewicz, chyba podświadomie próbuje zastosować właściwą sobie retorykę o +...kamieni kupie+ także do samorządów zarządzanych przez przedstawicieli lub zwolenników PO – dodała wiceminister.