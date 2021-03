Na antenie Polsat News główny doradca premiera ds. COVID-19 pytany był o protest blisko 3 tys. lekarzy rezydentów, którzy poszli na L4.

Czas w plecy?

- Ci, którzy u nas pracują z ludźmi z covidem, nie poszli protestować - powiedział prof. Horban, szef Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i były szef Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

- To jest czas w plecy. Jeżeli ktoś jest lekarzem i pracuje rzeczywiście z chorymi i poważnie traktuje ten zawód, to najpierw przyjmuje chorych, a potem dopiero kłóci się o pieniądze i o warunki. Warunki są takie, jakie są. Ja zaczynałem pracę kilkadziesiąt lat temu i warunki były dużo gorsze. Przeżyliśmy parę epidemii i nikt nie mówił - najpierw dajecie nam kasę, potem my się weźmiemy za robotę. Jest to - krótko mówiąc - nieetyczne i niepoważne - podkreślił główny doradca premiera ds. COVID-19.

Szanse porozumienia?

Jak wskazał, "albo się jest lekarzem, albo się nim nie jest".

Pytany o szanse porozumienia, odpowiedział, że "zawsze one istnieją". - Nie można w szczycie epidemii protestować, kiedy wszyscy powinni pilnie i uczciwie pracować, bo po to poszli na te studia i dostali ten dyplom - dodał prof. Horban.

Całkowity lockdown?

Prof. Horban był pytany także o to, czy rząd przygotowuje się do zamknięcia Polski. - Zaczynamy na ten temat poważnie rozmawiać. Dwa tygodnie temu wprowadziliśmy obostrzenia w dwóch województwach narażonych na wzrost liczby chorych. Ona po dwóch tygodniach przestała rosnąć w dramatyczny sposób. Nasze obawy rodzi zwłaszcza ta notowana na Mazowszu i na Śląsku - ocenił ekspert na antenie Polsatu.

Dopytywany, czy od niedzieli "wszystko będzie w Polsce zamknięte", prof. Horban odparł, że "to możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń". - Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz - uznał.

Jak dodał, w przypadku całkowitego lockdownu "kościoły też będą zamknięte". - Nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie - stwierdził.