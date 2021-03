Rzecznik rządu krytycznie ocenia protesty lekarzy rezydentów. - Dla mnie to zaskakujące. Jak można iść na zwolnienie chorobowe nie będąc chorym? To zaprzeczenie wykonywanego zawodu i łamanie prawa. Podejmowanie takich działań w okresie pandemii to narażanie życia i zdrowia obywateli - stwierdził Piotr Müller na antenie Radia ZET.

Porozumienie Rezydentów poinformowało na Facebooku o rozpoczęciu protestu. Zdaniem organizacji, powodem jest nieodpowiednia reakcja Ministerstwa Zdrowia na trzecią falę pandemii. W ramach protestu medycy mają korzystać ze zwolnień lekarskich w ramach tzw. tygodnia zdrowia. Reklama Porozumienie Rezydentów: Lekarze protestują, bo nikt się z nami nie liczy [PODCAST] Zobacz również Stanowisko rządu? Rzecznik rządu zapewnił, że minister zdrowia Adam Niedzielski podejmuje działania, aby sytuacja lekarzy rezydentów stopniowo ulegała poprawie. - Realizuje dodatkowe programy w ramach ostatnich rozwiązań dyskutowanych z rezydentami - oznajmił Piotr Müller w Radiu ZET. Czy w negocjacje między rezydentami a ministrem zdrowia włączy się premier Mateusz Morawiecki? - Na tym etapie to temat, który prowadzi pan minister Niedzielski. Jestem przekonany, że wraz ze swoimi wiceministrami dojdzie do porozumienia z tą grupą - odparł rzecznik rządu.