Podczas wizyty w szpitalu tymczasowym w Radomiu szef rządu podkreślił, że Wielka Brytania szczepiła preparatem AstraZeneca od samego początku, od kiedy szczepionka była dostępna. To już jest kilkanaście mln szczepień, czyli państwo bardzo dojrzałe, mające rozbudowane kontrolne procedury, które jednocześnie też w bardzo rygorystyczny sposób są weryfikowane, szczepi AstraZeneką - powiedział.

Reklama

Według Morawieckiego, to pokazuje, że podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszeniu tych szczepień. Dzisiaj już dostałem rano raport od pana ministra (Michała) Dworczyka, z którego wynika, że pojawia się zdecydowanie większa liczba chętnych do szczepienia również tą szczepionką. To dobra wiadomość, bo rzeczywiście szczepienia pomagają. Widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie innych krajów - zwrócił uwagę.

Morawiecki: W warmińsko-mazurskim obostrzenia działają

Obostrzenia w tamtym województwie, wdrożone już ponad dwa tygodnie temu, dzisiaj doprowadziły do trendu spadkowego w zachorowaniach. To oznacza, że wdrożone przez nas od minionej soboty, na pewno też poskutkują pozytywnie - powiedział Morawiecki. Zastrzegł zarazem, że wprowadzone obostrzenia muszą być przestrzegane. Premier przekonywał ponadto, że pozytywnie działają też szczepienia, co - według niego - widać zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii, które przedsięwzięcie to rozpoczęły wcześniej niż państwa UE. Już dzisiaj widać bardzo wyraźny spadek zakażeń i bardzo wyraźny spadek zgonów"- zaznaczył szef rządu

Apel do młodzieży

Nie myślmy, że mnie to może nie dotyczyć - apelował do młodych osób premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że nie można myśleć, że COVID-19 to choroba osób starszych, a nie młodych. To błędne myślenie - podkreślił.

Premier podczas konferencji prasowej w szpitalu tymczasowym w Radomiu powiedział, że drogą takiego myślenia nie można kroczyć, ponieważ jest to droga do szerszego rozprzestrzeni