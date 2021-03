Niedzielski wyjaśnił, że na stronie gov.pl/dom znajduje się formularz, który należy wypełnić. To podstawowe pytania, które dotyczą sytuacji identyfikowania ryzyka, czy był kontakt z osobą zarażoną, bo to jest przesłanka do wykonania testu, a z drugiej strony podsumowanie objawów, z którymi macie państwo do czynienia. Jeśli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii i potwierdzając tożsamość będzie wystawiał zlecenie na wykonanie badania - powiedział minister.

Konsultanci będą dostępni od 8 do 18, również w weekendy. Wyniki badania - jak dodał - będzie można odczytać na internetowym koncie pacjenta. Niedzielski zapewnił, że badanie będzie bezpłatne.

Minister zdrowia o sytuacji epidemicznej

Mamy wyniki z niedzieli, ale są one niepokojące - powiedział o ostatnich danych minister zdrowia. Będziemy się uważnie przyglądali, co będzie działo się dalej - stwierdził. Przyznał, że rząd będzie jeszcze rozważał scenariusze regionalnego lockdownu w kolejnych regionach, choć nie wykluczył, że w razie czego, zostaną wprowadzone ogólnokrajowe obostrzenia. Jego zdaniem, najgorsza sytuacja jest w woj. warmińsko-mazurskim i w mazowieckim. Stwierdził, że sytuacja pogarsza się w woj. kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim, śląskim i podkarpackim.

Szef resortu zdrowia zapowiedział zwiększenie liczby łóżek covidowych o 4 tysiące.. W pierwszej kolejności zostaną uruchomione w woj. mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Chcemy odtworzyć tutaj tę infrastrukturę z drugiej fali - stwierdził.

Minister zapowiedział też nową ścieżkę testowania. Będzie można zamówić sobie test przez internet, bez konieczności odwiedzenia lekarza. Po wypełnieniu formularza, test zamówi nam konsultant. Na infolinię można się będzie zgłosić od 8 do 18, także w weekendy.

Co z Wielkanocą?

Decyzje o ewentualnym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w skali ogólnopolskiej zostaną zakomunikowane w środę-czwartek, mają dotyczyć także okresu Wielkanocy - poinformował Niedzielski. O tym, czy obostrzenia będą miały charakter regionalny, czy ogólnopolski decydować będzie dynamika rozwoju pandemii w najbliższych dniach.

Do środy-czwartku, podejmiemy ostateczne decyzje, które […] zakomunikujemy. Chcę, by jeszcze dwa-trzy dni zobaczyć z jaką tendencją będziemy mieli do czynienia i wtedy ta decyzja będzie zakomunikowana – powiedział minister w trakcie konferencji prasowej.

Niedzielski o AstraZeneca

Minister zapowiedział, że w Polsce jest około 4 promili NOP-ów po podaniu szczepionki AstraZeneca. Dodał, że Urząd Rejestracji Leków nie znalazł żadnych powiązań między tą szczepionką a problemami z zakrzepami krwi.

Dworczyk: 25 marca wznowimy zapisy dla seniorów powyżej 70. roku życia

18 marca rozpoczną się zapisy na szczepienia seniorów w wieku 68 i 67 lat; 22 marca rozpoczną się zapisy dla osób w wieku 66 i 65 lat; 25 marca wznowimy zapisy dla seniorów powyżej 70. roku życia - powiedział z kolei szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk poinformował, że w poniedziałek rozpoczęły się szczepienia osób z grupy "1B", czyli osób przewlekle chorych.

Jak mówił, trwają obecnie zapisy seniorów w wieku 69 lat. Szef KPRM zachęcał seniorów do zapisywania się przez stronę internetową, infolinię, SMS-y czy osobiste wizyty w placówkach.

Ponure statystyki pandemiczne

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 10 896 kolejnych osób, 28 chorych z COVID-19 zmarło – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków zakażeń - 2311 odnotowano na Mazowszu. Nowe zachorowania pochodzą z województw: mazowieckiego (2311), śląskiego (1247), pomorskiego (1100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko – pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko – mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139). Resort podał, że 233 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 23 osób. Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia w Polsce, potwierdzono go u 1 917 527 osób, z których 47 206 zmarło.(