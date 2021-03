"Dzięki tej ostatniej pozytywnej opinii władze w całej Unii Europejskiej będą miały kolejną możliwość walki z pandemią oraz ochrony życia i zdrowia swoich obywateli" - napisała w oświadczeniu prasowym przesłanym mediom dyrektor EMA Emer Cooke. Decyzja Agencji pozwala Komisji Europejskiej udzielić zgody na sprzedaż szczepionki na unijnym rynku. Prawdopodobnie nastąpi to również w czwartek.

Reklama

CZYTAJ TEŻ: Szczepionka Johnson&Johnson. Co o niej wiemy?

Reakcja Komisji Europejskiej

"Europejska Agencja Leków wydała pozytywną ocenę szczepionki Covid-19 firmy Janssen. Szczepionka jest zarówno bezpieczna, jak i skuteczna. Teraz zajmiemy się szybko przyznaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu" - napisała KE na Twitterze



Kiedy szczepionka trafi do Polski?

Zapis w umowie z firmą Johnson & Johnson jest taki, że dostawa preparatu nastąpi miesiąc od potwierdzenia harmonogramu dostawy. Nie dostaliśmy jeszcze harmonogramu, czyli można się spodziewać, że pierwsza dostawa nastąpi w drugiej połowie kwietnia - poinformował w środę PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski. W drugim kwartale do Polski ma trafić ok. 2,5 mln dawek tego preparatu – wynika z informacji przekazanych przez Kuczmierowskiego.

Kuczmierowski przypomniał, że szczepionkę firmy Johnson & Johnson wyróżnia od innych preparatów tego typu dopuszczonych do obrotu w UE, że jest jednodawkowa. Oznacza to, że jeden zastrzyk wystarczy, aby uzyskać zakładaną odporność na koronawirusa. Można ją przechowywać w temperaturze 2-8 st. C. – przekazał Kuczmierowski.

Czwartkową decyzję EMA przesłaniają jednak obawy o to, czy amerykańska firma dostarczy do UE w II kwartale tego roku taką liczbę dawek, jaka została zapisana w kontrakcie zawartym przez KE. Dostawy do UE na pewno nie rozpoczną się przed połową kwietnia. KE zabezpieczyła w kontrakcie 200 mln dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 mln. Według Agencji szczepionka okazała się skuteczna w 67 proc. w zapobieganiu zakażeniom wywołującym COVID-19.