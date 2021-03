Nowe zaostrzone obostrzenia, w tym zamknięcie basenów, hoteli, galerii handlowych, placówek kulturalnych i siłowni będzie obowiązywało w województwach: lubuskim i mazowieckim od 15 marca, a w woj. pomorskim od 13 marca. Obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim zostają przedłużone do 28 marca.

Materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii. Wynik na poziomie 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków i to jest dynamika powyżej 30 proc.(…) Obserwujemy przyspieszenie i przyrost dziennych zachorowań – powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. na konferencji prasowej. Resort podał w czwartek, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 21 045 osób. Tydzień temu – 4 marca – było 15 250 nowych przypadków.

Niedzielski poinformował, że średnia dzienna zachorowań z ostatnich siedmiu dni, przekroczyła poziom 14 tys.. To jest ponad 27 proc. więcej niż było tydzień temu, wtedy średnia ta wynosiła 11 tys. – podał szef MZ. Zderzenie tych liczb pokazuje, że mało, iż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii, to jest to trend trwały – zaznaczył minister. Trend ten - jak wskazał - znajduje przełożenie, na obłożenie szpitalnych łóżek, przeznaczonych dla pacjentów covidowych.

MZ podało w czwartek, że w szpitalach przebywa 18 686 chorych z Covid-19; pod respiratorami jest 1929 pacjentów. Tydzień temu, 4 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 15 992 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 25 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 13 818 osób. W tym tygodniu mieliśmy przyrost obłożenia łóżek o ponad 2,5 tys. Podczas, gdy tydzień temu było to dwa tysiące - wskazał Niedzielski. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nasza infrastruktura dedykowana walce z Covidem (…) jest zajęta w blisko 70 proc. - dodał. Średnia z siedmiu dni wynosi 14 tys. nowych zakażeń - powiedział Ten trend znajduje przełożenie na przyspieszające obłożenie łóżek w szpitalu - dodał. Jego zdaniem, rosną też zlecenia nowych testów na koronawirusa. Ta sytuacja w skali krajowa jest trudna - powiedział. Minister dodał, że do mieszkańców województw, w których wprowadzono lockdown, trafią maseczki.

Co oznaczają nowe obostrzenia?

Jak podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl/koronawirus zaostrzone zasady w woj. warmińsko-mazurskim będą przedłużone do 28 marca, w woj. pomorskim będą obowiązywać od 13 marca do 28 marca, a w woj. mazowieckim i lubuskim od 15 do 28 marca. W tych okresach swoją działalność muszą zawiesić: baseny (z wyjątkiem funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna.

Zawieszona zostanie tam również działalność hoteli (z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi w ramach podróży służbowych). Zawieszona będzie także działalność galerii handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych i salonów usługowych), teatrów, muzeów, galerii sztuki, kin, stoków narciarskich, klubów fitness i siłowni oraz obiektów sportowych. Ponadto od 15 marca we wszystkich wskazanych województwach lekcje w klasach I-III będą funkcjonować w trybie mieszanym, czyli hybrydowym. Część uczniów danej szkoły będzie mogła uczyć się stacjonarnie, a część – zdalnie.

"Prowadzimy ciągły dialog ze środowiskami, które najbardziej odczuwają skutki pandemii. Na bieżąco dostosowujemy instrumenty pomocowe, żeby jak najlepiej wspierać gospodarkę. W wyniku wielu rozmów z przedsiębiorcami przygotowujemy kolejne rozwiązania. W lutym Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające instrumenty pomocowe z Tarczy Branżowej. Na wsparcie może liczyć około 50 branż, które zostały najmocniej dotknięte obostrzeniami sanitarnymi podczas jesienno-zimowej fali pandemii koronawirusa" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej gov.pl/koronawirus.