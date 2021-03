Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu do końca czerwca mechanizmu autoryzacji eksportu szczepionek przeciwko Covid-19. Jak poinformowała w czwartek KE, wynika to z ciągłych opóźnień w dostawach niektórych szczepionek do państw unijnych.

Wiceprzewodniczący wykonawczy KE i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis powiedział, że pierwsze tygodnie stosowania tego instrumentu pokazały, iż zakłócenia w handlu, których wielu się obawia, nie miały miejsca. Reklama Dania wstrzymuje szczepienia AstraZeneką. "Możliwy poważny efekt uboczny" Zobacz również UE czołowym dostawcą szczepionek? - Od czasu wprowadzenia środka zezwolono na wysyłkę (szczepionek) do ponad 30 krajów. Potwierdza to, że nawet w bardzo krytycznej sytuacji zdrowotnej UE poczyniła znaczne wysiłki, aby być wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem handlowym - zaznaczył Dombrovskis. KE podała, że Unia pozostaje czołowym dostawcą szczepionek na całym świecie. Po sześciu tygodniach od wprowadzenia tego mechanizmu przyznano 249 wniosków eksportowych do 31 różnych krajów na łącznie 34 090 267 dawek, ponieważ "nie zagroziły one zobowiązaniom umownym między UE a producentami szczepionek". Nie przyznano tylko jednego wniosku o eksport. Główne kierunki eksportu to Wielka Brytania (około 9,1 miliona dawek), Kanada (3,9 miliona), Meksyk (3,1 miliona), Japonia (2,7 miliona), Arabia Saudyjska (1,4 miliona), Hongkong (1,3 miliona), Singapur (1 mln), Stany Zjednoczone (1 mln), Chile (0,9 mln) i Malezja (0,8 mln).