Daniel Obajtek jako pierwszy podał rolnikom rękę. Zagospodarował przetwory rolno-spożywcze poczynając od mięsa, kończąc na owocach. Dzisiaj na stacjach Orlenu mamy smaczną kiełbaskę, która pochodzi od rolników – mówił Izdebski. Szef rolniczych związków stwierdził, że było to istotne wsparcie dla polskiego rolnictwa.

Kiedy dzisiaj patrzymy na te ataki, na to, co się dzieje wokół Daniela Obajtka, to uważamy, że nawet gdyby kiedyś zrobił cokolwiek złego, i tak swymi czynami już dawno nam to wynagrodził – podsumował Izdebski.

