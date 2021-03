Loebel przyznał, że jego firma, Projektmanagement-GmbH, otrzymała prowizję w wysokości około 250 000 euro, ponieważ pośredniczyła w umowach zakupu masek między dostawcą z Badenii-Wirtembergii a dwiema prywatnymi firmami z Heidelbergu i Mannheim. Według Loebela było to "zwyczajowe wynagrodzenie na rynku". Podkreślił, że działał na rzecz spółki, a nie wykonywał swojego mandatu poselskiego. W opublikowanym w piątek wieczorem oświadczeniu polityk CDU przyznał się jednak do błędu. Podkreślił, że w czasie pandemii w swej działalności biznesowej powinien był zachować większą wrażliwość.

Politycy CDU żądają wyciągnięcia konsekwencji

"Der Spiegel" zauważa, że Loebel prowadził działalność wykorzystując także swoje konto mailowe w Bundestagu. "To pogwałcenie regulaminu Bundestagu" - ocenił w rozmowie ze "Spieglem" wysokiej rangi polityk CDU z Badenii-Wirtembergii. Afera w sprawie prowizji wywoła burzę w CDU i pierwsze konsekwencje wobec Loebela. W piątek późnym wieczorem, po rozmowie w kierownictwem frakcji CDU/CSU w Bundestagu, ogłosił on, że wycofuje się z parlamentarnej komisji spraw zagranicznych.

Czołowi politycy CDU domagają się jednak wyciągnięcia wobec Loebela dalszych konsekwencji. Podkreślają, że takiego zachowania nie można tolerować. Chcą by Loebel wycofał się ze startu w jesiennych wyborach do Bundestagu. "To głęboko nieprzyzwoite, że parlamentarzysta wzbogacił się (...) w czasie największego kryzysu od czasów drugiej wojny światowej" - napisał na Twitterze sekretarz generalny CDU, pochodzący z Polski Paul Ziemiak. "Nasz kraj znajduje się w ciężkim kryzysie, za którego przezwyciężenie na polityków spada szczególna odpowiedzialność. Ci, którzy napełniają sobie kieszenie zarabiając na towarach niezbędnych do życia, takich jak maski, nie reprezentują narodu, lecz najniższe interesy" - napisał na Twitterze polityk CDU Manuel Hagel, którego cytuje portal swr.de.

Według "Spiegla" w podobne interesy związane z zamówieniami na maseczki ochronne mogło zaangażować się ponad 20 deputowanych, jednak jak na razie z wyjątkiem Loebela wszyscy zaprzeczyli, by otrzymali prowizje lub osiągnęli inne korzyści.