Niedzielskiego zapytano w Polsat News o ewentualny zakup z Chin szczepionki przeciw COVID-19. Minister podkreślił, że z uwagi na bezpieczeństwo Polaków każdy taki produkt wcześniej powinien być przebadany i przetestowany.

Reklama

Chińska szczepionka bez certyfikatu?

Zwrócił uwagę, że dotychczas nie przedstawiono odpowiednich certyfikatów szczepionki Chin.

- Proszę pamiętać, że w przypadku szczepionki nie tylko sama skuteczność produktu jest ważna – ważna jest również gwarancja jego produkcji w odpowiednich warunkach, bo to powoduje, że kolejne serie produkcyjne zachowują parametry bezpieczeństwa – powiedział.

Rosyjska szczepionka bez weryfikacji?

Niedzielski był również pytany o rosyjską szczepionkę Sputnik V. Przypomniał, że Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że jej Komitet ds. Leków rozpoczął przyspieszoną ocenę (rolling review) tego produktu.

- Ale to jest dopiero początek tego procesu, który kończy się wydaniem pozytywnej opinii. Więc dopóki tej opinii nie ma, to oczywiście moglibyśmy to robić w trybie takiego warunkowego dopuszczenia u nas wewnętrznie, ale to też nie zwalnia z obowiązku przedstawienia odpowiedniej dokumentacji i przede wszystkim pewnego czasu na jej weryfikację – powiedział.