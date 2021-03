Trzecia fala jest wyraźnie widoczna w szpitalnych statystykach. Liczba zajmowanych łóżek zbliża się do 15 tys. To poziom największy od ponad dwóch tygodni. Z kolei liczba zajętych respiratorów przekroczyła 1500 i jest najwyższa od 20 stycznia. W ciągu tygodnia ten współczynnik wzrósł o 2 tys. Jeszcze do niedawna dyskutowano brak obłożenia w szpitalu na Stadionie Narodowym. Dziś to już przeszłość.