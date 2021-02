Minister przypomniał, że 4 marca 2020 r. w Polsce odnotowano pierwszy przypadek SARS-CoV-2. To jest bardzo symboliczne, że od tego czasu upływa właśnie rok (...) i pracujemy, dyskutujemy, mówimy o tym, jak odbudować kraj po tej traumie - powiedział Niedzielski.

Reklama

Nowa faza odbudowy gospodarki

Wskazał, że teraz wchodzimy w "nową fazę odbudowy gospodarki we wszystkich aspektach jej funkcjonowania". Szczególnie dotknięty przez ten ostatni rok był właśnie sektor zdrowia - to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni i wiele innych zawodów medycznych było na pierwszej linii bezpośredniej walki z pandemią, na pierwszej linii narażenia na niebezpieczeństwo. Wszystkie siły i środki państwa były kierowane na to, żeby wesprzeć zawody medyczne i funkcjonowanie wszystkich jednostek medycznych - powiedział.

Bardzo się cieszę, że Krajowy Plan Odbudowy docenia tę rolę sektora medycznego, ponieważ poświęca mu oddzielny obszar, duży program, który w tak znaczącym stopniu, bo bliskim 20 mld zł, będzie dofinansowywał i wspierał odbudowę postcovidową, przywracanie funkcjonalności sektora medycznego - powiedział szef MZ. Ocenił, że ostatni czas "szczególnie dobitnie pokazał, jak bardzo gospodarka i zdrowie są systemem naczyń połączonych". Nic tak się nie opłaca, jak inwestycja w zdrowie - dodał.