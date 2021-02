Gowin o Krajowym Planie Odbudowy

Jak stwierdził Gowin, środki z KPO to ogromy walor, i zostaną przeznaczone na reformy. Wskazał sześć podstawowych obszarów tych reform, które mają podnieść konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki.

Jako pierwszy obszar wymienił transformację sektorów najbardziej poszkodowanych przez pandemię, na którą - jak zaznaczył Gowin - przeznaczone ma być niemal 5,5 mld zł. Mają trafić na wsparcie przedsiębiorców i dywersyfikację ich działalności, tak by byli bardziej odporni na zmiany gospodarcze. Inny obszar to bodźce zachęcające do bardziej zielonych rozwiązań, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i zwiększenie w ten sposób atrakcyjności polskich produktów.

Drugi wymieniony obszar to stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, na co przeznaczone ma być ok. 2,5 mld zł. Chodzi np. o przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma to m.in. przyspieszyć inwestycje.

Trzeci obszar to strukturalna transformacja przemysłu 4.0 i gospodarka o obiegu zamkniętym. Blisko 4 mld zł przeznaczymy np. na wspieranie tworzenia rynku surowców wtórnych, testowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów, na obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie funkcjonowania produktu - tłumaczył Gowin. W tym obszarze przewidziano też inwestycje w mobilność bezzałogową, w drony - dodał.

Czwarty obszar to wzmocnienie potencjału sektora nauki i usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. Na to przeznaczone ma być ok. 2 mld zł. Chodzi o inwestycje w rozwój potencjału naukowego. Chcemy, by Polska słynęła z dorobku polskich naukowców i wdrożeń tych polskich odkryć - wyjaśnił Gowin. W piątym obszarze blisko 3 mld zł ma być przeznaczone na przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki, np. na tworzenie branżowych centrów umiejętności. Ciągle mamy problem braku wystarczających kwalifikacji pracowników - zaznaczył wicepremier.

Szósty obszar to aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie luce w zatrudnieniu. Mamy wiele osób biernych zawodowo, nasza gospodarka potrzebuje też większej liczby pracowników zagranicznych - tłumaczył Gowin. Na te cele mają trafić ponad 2 mld zł.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.