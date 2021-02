Wszyscy mamy nadzieję, że 2021 rok będzie rokiem przełomowym, uzyskamy odporność zbiorową w wyniku realizacji programu szczepień wszyscy mamy nadzieję, że w związku z tym wszystkie branże powrócą do możliwie normalnej działalności, kolejne tarcze nie będą potrzebne - powiedział Borys. Szef PFR poinformował, że w marcu okaże się, czy strategia otwierania kolejnych branż była dobra i przypomniał, że na najbliższy piątek zapowiedziano otwarcie hoteli i stoków narciarskich. W marcu się okaże czy zaskutkuje to silną trzecią fala i koniecznością większego zamykania z większymi kosztami, czy ta sytuacja będzie nadal stabilna. Oby nie doszło do silnej trzeciej fali ponieważ (...) te koszty (...) dla wszystkich podatników będą znacząco wyższe - podkreślił.

Większość firm w dobrej kondycji

Prezes PFR poinformował, że obecnie 95 proc. polskich firm jest w dobrej kondycji. Przyznał jednocześnie, że w związku z panującą pandemią kilkadziesiąt tysięcy firm jest w bardzo trudnym położeniu. 95 proc. firm w Polsce jest w dobrej kondycji albo w bardzo dobrej kondycji finansowej. Podobnie dotyczy to zatrudnienia, aktywności gospodarczej. (...) Ogólne dane są dobre, sektor przedsiębiorstw jest w bardzo dobrej kondycji płynnościowej, co nie zmienia faktu, że jest kilkadziesiąt tysięcy firm w bardzo trudnym położeniu - powiedział Borys. Dlatego konstrukcja tarcz jesiennych jest bardziej kierowana do tych branż, które są dotknięte bezpośrednio pandemią - dodał.

Z danych opublikowanych w środę przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że z Tarczy 2.0 wypłacono przedsiębiorcom ok. 5,4 mld zł subwencji dla 34,7 tys. firm poszkodowanych w II fali pandemii koronawirusa. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 231 tys. osób Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafia nie tylko do hoteli i branży gastronomicznej. Do tej pory subwencje otrzymało także 3 tys. 777 firm związanych ze sprzedażą detaliczną odzieży, 1 tys. 954 z branży transportowej oraz 1 tys. 439 firm zajmujących się edukacją pozaszkolną - podano na Twitterze PFR.