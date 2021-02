"Program Czyste Powietrze powstał po to, by nasze dzieci mogły w przyszłości oddychać pełną piersią w nowoczesnym, proekologicznym państwie" - napisał we wtorek Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.

Czym jest Czyste Powietrze?

"Nowoczesne państwo to takie, które zapewnia obywatelom wysoką jakość życia w wielu obszarach. Czyste powietrze to nasza przyszłość. Dzięki realizacji programu pokazujemy, że możemy skutecznie współpracować ponad politycznymi podziałami. Dziękuję wszystkim samorządom, które angażują się w tę wspólną sprawę, po to, by nasze dzieci mogły żyć w bezpiecznym, proekologicznym państwie z nowoczesną gospodarką i w przyszłości oddychać pełną piersią" - dodał szef rządu.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowo budowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

Obsługą programu zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego wdrażanie usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty Czystego Powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać w nich pomoc merytoryczną, w tym w wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek do WFOŚiGW. Punkty obsługują pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do wojewódzkich Funduszy.