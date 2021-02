Żaryn powiedział w czwartek PAP, że w akcie oskarżenia zarzucono prezydentowi miasta popełnienie czterech przestępstw związanych z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów.

Akt oskarżenia po śledztwie CBA

- Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne - przypomniał Żaryn.

Akt oskarżenia przeciw prezydentowi Łukaszowi Kulikowi (zgodził się na podawanie nazwiska - PAP) trafił 29 stycznia do Sądu Rejonowego w Ostrołęce (Mazowieckie). O szczegółach poinformowała w środę Prokuratura Okręgowa w Łomży (Podlaskie), która oskarżyła go o to, że nie wyłączył się z czterech przetargów na przebudowę ulic w mieście w 2019 r. Nie zrobił tego, mimo że z jednym z oferentów - Markiem T. - łączyła go umowa zlecenia w ostatnich trzech latach przed postępowaniami przetargowymi - podała prokuratura.

Miał też wiedzieć, że T. był prawomocnie skazany i przez to podlega wykluczeniu z przetargów. Mimo to miał zaniechać weryfikacji karalności T., co doprowadziłoby do wykluczenia go z postępowań.

Według aktu oskarżenia w dwu przypadkach prezydent zawarł umowę z T. jako wygrywającym przetarg na roboty budowlane, a w dwu pozostałych do zawarcia umów nie doszło, z uwagi na odrzucenie oferty T. oraz unieważnienie innego z postępowań.

Według aktu oskarżenia prezydent Łomży, dopuszczając do nieprawidłowości przy organizowaniu przetargów dotyczących miejskich inwestycji działał na szkodę interesu publicznego - konieczności zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz gwarancji równych pozycji uczestnikom przetargów. Miał też działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę - Marka T.

Prezydent Ostrołęki nie przyznaje się do winy

Samorządowiec nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Za zarzucane mu czyny grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec prezydenta podczas śledztwa poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł oraz zakazał wykonywania czynności służbowych dotyczących zamówień publicznych na rzecz miasta.

Według lokalnych mediów T. po wygranych przez Kulika wyborach samorządowych był jego pełnomocnikiem