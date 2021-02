W czasie czwartkowej prezentacji wyników za IV kwartał 2020 r. Szewczak ocenił, że są one „bardzo pozytywne”. Jak zaznaczył, wyniki zostały osiągnięte w sytuacji spadku marż downstream o 30 proc. do poziomu 7 dol. na baryłce, przy niższym popycie na paliwa i niższym przerobie ropy, przy wykorzystaniu mocy przerobowych na poziomie 84 proc.

Koncern jest silny i odporny na zawirowania makro - oświadczył Szewczak, dodając, że wyniki są dowodem, iż nawet w dobie kryzysu i koronawirusa, lockdownów, spadku marż i spadku konsumpcji, da się tak dużym koncernem sprawnie zarządzać odnosząc ewidentne sukcesy.

Jak wskazał, segment petrochemii skutecznie zniwelował straty segmentu rafineryjnego, a segmenty detalu czy energetyki są „historycznie pozytywne”.

To kolejny dowód na słuszność koncepcji właściciela, zarządu i prezesa Daniela Obajtka. Warto było dokonać przejęcia Energi, bo energetyka dziś staje się jednym z fundamentalnych źródeł dochodów - oświadczył Szewczak.

Jak dodał, to też "potwierdzenie sensowności tworzenia multienergetycznego a nawet multibiznesowego koncernu”.

Kiedy przejęcie PGNiG?

Wiceprezes PKN Orlen Jan Szewczak oświadczył w czwartek, że transakcja przejęcia przez koncern PGNiG jest możliwa jeszcze pod koniec 2021 r., ewentualnie na przełomie 2021 i 2022 r.

Podczas konferencji wynikowej za IV kwartał 2020 r. Szewczak zaznaczył, że zgodnie z planem, wniosek ws. koncentracji powinien trafić do Komisji Europejskiej do końca marca.

Jak zaznaczył, „mamy nadzieję, że Komisja (…) przekaże ten wniosek do rozpatrzenia UOKiK”, co - jego zdaniem - spowodowałoby, że procedura byłaby „szybsza, prostsza i mniej skomplikowana”, niż w przypadku rozpatrywania wniosku o przejęcia LOTOS-u.

Kiedy przejęcie Polska Presse

Jak mówił w czwartek Szewczak, decyzja Prezesa UOKiK powinna zostać wydana już wkrótce, a w całej transakcji „nie ma żadnych elementów zagrożenia konkurencji czy podziału rynku”. Jak dodał, „liczymy, że realnie końcówka lutego” to moment, w którym - już po otrzymaniu niezbędnych zgód - transakcja może dojść do skutku.

Szewczak podkreślał, że tylko ktoś, „kto nie zna szczegółów” tej transakcji, może mieć wobec niej wątpliwości. Nie robimy złych interesów.(…) Zapewniam, że wszystkie niezbędne zgody, badania i analizy zostały wykonane przez bardzo renomowanych doradców - stwierdził. Wiele sobie obiecujemy po przejęciu Polska Presse - dodał.

Ceny paliw

Ceny paliw na stacjach Orlenu są jednymi z najniższych w Europie i chcemy by tak było w 2021 roku - powiedział w czwartek wiceszef płockiego koncernu Zbigniew Leszczyński.

Członek zarządu ds. rozwoju płockiego koncernu Zbigniew Leszczyński powiedział na konferencji, że obecnie cena ropy naftowej kształtuje się na poziomie ok. 57 dolarów za baryłkę. Oczekujemy, że średnia cena ropy w całym 2021 roku wyniesie 60 dolarów za baryłkę - przekazał.

Wiceszef płockiego koncernu zwrócił uwagę, że ceny paliw na stacjach są skorelowane z cenami ropy. Zaznaczył jednocześnie, że mimo tego, iż "cały świat kupuje surowiec w bardzo podobnych cenach, to jednak PKN Orlen pokazuje, że ceny paliw w Polsce są jednymi z najniższych w Europie".

Podkreślił, że koncern robi wszystko, by ceny dla klientów Orlenu były jak najniższe. Ceny są jednymi z najniższych w Europie i tak też zamierzamy żeby było w tym roku - zapewnił.

Orlen będzie inwestował w energetykę

Energetyka i detal to "perły w koronie" PKN Orlen - podkreślił członek zarządu ds. rozwoju płockiego koncernu Zbigniew Leszczyński. Dodał, że Orlen będzie nadal inwestował w energetykę, detal oraz petrochemię.

Leszczyński zwrócił uwagę, że bardzo dobre wyniki Orlenu mają swoje odzwierciedlenie w czwartkowej sesji na GPW.

Zaznaczył, że te wyniki to efekt "odważnych, słusznych" decyzji koncernu sprzed 3 lat, by inwestować w rozwój segmentów energii, petrochemii oraz detalu. Nadal detal i energetyka są perłą w koronie PKN Orlen - powiedział Leszczyński.

Zapowiedział, że koncern chce rozwijać te trzy segmenty, które przynoszą bardzo dobre wyniki finansowe.

Odnośnie energetyki, Leszczyński poinformował, że w czwartym kwartale 2020 r. wygenerowała ponad 1,1 mld zysku operacyjnego EBITDA LIFO, co jest blisko trzykrotnie wyższym wynikiem niż przed rokiem. Odnotowano też wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej pomimo pandemii COVID-19.

Spółka poinformowała, że ponad 70 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło ze źródeł zero i niskoemisyjnych (59 proc. gaz i 13 proc. OZE). W czwartym kw. 2020 z uwzględnieniem przejęcia Energi produkcja energii była wyższa o 10 proc. rok do roku (3,3 TWh energia elektryczna).

Odnośnie detalu, Leszczyński podkreślił, że ten segment co kwartał przynosi "rekordowe wyniki". Detal w czwartym kwartale 2020 dostarczył ponad 800 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku.

Spółka poinformowała, że spadł wolumen sprzedaży o 14 proc. w tym benzyny o 13 proc., oleju napędowego o 14 proc. i LPG o 21 proc. - co wynikało jak powiedział Leszczyński - z mniejszej mobilności.

Spółka inwestuje też w punkty alternatywnego tankowania (wzrost o 104 r/r). Orlen posiada obecnie 212 takich punktów - 167 punktów ładowania samochodów elektrycznych, dwie stacje wodorowe oraz 43 stacje CNG.

Leszczyński dodał, że Orlen posiada obecnie 2855 stacji paliw. Rok do roku był to wzrost o 19 stacji (w Polsce 11, w Czechach 3, na Litwie 4 i na Słowacji 3). Liczba stacji w Niemczech spadła o dwie. W Polsce koncern posiada 1811 stacji, w Niemczech 583, w Czechach 419, na Litwie 29. Na Słowacji Orlen ma 20 stacji z czego 13 funkcjonuje. Reszta zostanie włączona do sieci w 2021 r.

Przedstawiciel Orlenu dodał, że ponad 80 proc. stacji wyposażony jest w koncept pozapaliwowy - Stop Cafe. Zwrócił ponadto uwagę, że 85 proc. produktów dostępnych na stacjach zostało wyprodukowanych w Polsce.

Kiedy emisja zielonych obligacji?

Rozpoczęliśmy emisję 5-cio letnich obligacji korporacyjnych o wartości 1 mld zł, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem rynku, z dużą nadsubskrypcją. Widać, że nasze papiery są wysoko oceniane. Myślimy o kontynuowaniu działań związanych z tą formą finansowania naszych inwestycji - poinformował Szewczak.

Myślimy również o zielonych obligacjach, przygotowujemy się do tego procesu, jest wielkie zainteresowanie nawet dużych podmiotów finansowych pozaeuropejskich - dodał.

Dywidenda za 2020

Szewczak przypomniał, że PKN Orlen wypłacił akcjonariuszom za rok 2019 dywidendę w wysokości 400 mln zł.

W naszych koncepcjach rozwojowych 2021 roku przewidujemy podtrzymanie tej decyzji o 3,5 zł wypłacie dywidendy w tej wysokości za rok 2020 - powiedział Szewczak.