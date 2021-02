Ministerstwo podpisało umowę z Bonum Sp. z o. o., która reprezentowała Fundację Lux Veritatis jako Biuro Reklamy TV TRWAM, na zakup czasu antenowego na emisję spotów informacyjnych pt. „Wspieraj Seniora” w dniach od 23 października do 4 listopada 2020 roku - tłumaczy "Faktowi" wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Resort pracy przelał na konta Lux Veritatis aż 105 tysięcy złotych.

Hojna dotacja z MSZ

Hojniejsze było MSZ. Według tabloidu wpłaciło ono fundacji o. Rydzyka, w latach 2018 - 202, aż 302 tysiące złotych. W 2018 r. fundacja otrzymała dotację o wysokości 180 tys. zł na realizację zadania publicznego pn. rotmistrz Pilecki - przywrócenie pamięci. Projekt dotyczył m.in. przygotowania trzech 30-minutowych reportaży dokumentalnych (w wersji polskiej i angielskiej) poświęconych rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Projekt realizowany był w okresie od 01.02 do 30.11.2018 r. – mówił wiceszef resortu, Piotr Wawrzyk. W 2019 r. fundacja dostała z kolei, na powstający Park Pamięci Narodowej w Toruniu 24 tysiące złotych. A w ubiegłym roku, ta sama fundacja dostała 98 tysięcy złotych na kwartalnik historyczny "Pamięć i Tożsamość"

A to nie koniec budżetowych dotacji. Według wyliczeń "Faktu", do tej pory o. Rydzyk mógł też liczyć na 240 milionów złotych z innych ministerstw

Poseł KO: Nie odpuszczę

Te kwoty oburzają posła Adama Szłapkę z KO. Kiedy to wszystko zsumować, okazuje się, że sumy są szokujące. Instytucje publiczne przeznaczyły na działalność ojca Tadeusza Rydzyka już ponad ćwierć miliarda złotych. A to może nie być cała kwota. Wysyłam zapytania nie tylko do resortów, ale także do spółek państwowych o to, czy finansują działalność ojca Rydzyka. One jednak nie chcą udzielić mi odpowiedzi. Nie odpuszczę – powiedział "Faktowi" poseł KO.