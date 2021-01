Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył w piątek, że myśli, iż następny prezes banku centralnego - a ma nadzieję, że to on sam - wprowadzi do obiegu banknot o nominale 1000 zł.

- Myślę, że następny prezes, a mam nadzieję ja w następnej kadencji, ale każdy prezes, który przyjdzie, będzie wprowadzał banknot 1000 zł w pewnym momencie - oświadczył Glapiński na konferencji prasowej w piątek. Adam Glapiński zaczął 6-letnią kadencję na stanowisku Prezesa NBP 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z prawem ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.