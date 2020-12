"PKN Orlen nie ma żadnych planów na przejmowanie innych mediów. Koncentrujemy się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, czyli spółek Sigma Bis, Ruch i Grupy Polska Press" - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe płockiego koncernu, odpowiadając na pytania PAP.

Orlen przejmie Gremi media?

Pod koniec ubiegłego tygodnia onet.pl podał, powołując się przy tym na dwa własne, niezależne źródła, że "PKN Orlen rozważa przejęcie spółki Gremi Media, do której należą m.in. dziennik +Rzeczpospolita+ i +Parkiet+" - według portalu, "miałby to być kolejny krok na drodze do tzw. repolonizacji rynku mediów w Polsce".

Kilka dni wcześniej PKN Orlen zakomunikował, że Grupa Orlen rozszerza działalność w obszarze mediowym i przejmuje wydawnictwo Polska Press, dzięki czemu uzyska dostęp do 17,4 mln użytkowników portali internetowych, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times" czy "Dziennika Polskiego".

"Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - oznajmił tydzień temu na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podał wówczas w komunikacie PKN Orlen, "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów". "Transakcja wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej" - oświadczył płocki koncern.

PKN Orlen zapowiedział m.in., że rozbuduje narzędzia big data w oparciu o zasoby Polska Press, Orlen VITAY, Stop Cafe, ale też Grupę Energa czy Ruch. Koncern zwrócił uwagę, że "Polska Press posiada bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w całej Polsce". "Dzięki temu w ramach Grupy Orlen możliwe będzie utworzenie nowych modeli biznesowych, które pozwolą na lepsze pokrycie geograficzne oraz dopasowanie oferty dla docelowej grupy klientów" - podkreślono w ubiegłotygodniowym komunikacie PKN Orlen.

Koncern wskazał, że "tworzenie wewnętrznych baz danych to kluczowy trend na rynku reklamy, ale również sprzedaży detalicznej". Przyznał zarazem, że "włączenie do portfolio usług podmiotu mediowego w istotny sposób rozszerzy ofertę Grupy Orlen w obszarze reklamy dla klientów zewnętrznych". Jak dodał, "akwizycja grupy mediowej, oferującej usługi reklamowe w prasie drukowanej i segmencie online, przyczyni się do wygenerowania dodatkowych oszczędności z tytułu zakupu reklam". "Znaczące oszczędności przejęcie Polska Press przez PKN Orlen może wygenerować w obszarze usług produkcji materiałów wideo w ramach całej Grupy" - ocenił m.in. koncern.

PKN Orlen zaznaczył, że "tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat." Jako przykład podał m.in. najstarszy amerykański dziennik "Washington Post" kupiony przez założyciela i prezesa Amazon.com.

"W ramach działalności Grupy Orlen na rynku mediów i reklamy możliwa jest również duża optymalizacja kosztów logistyki. Dla maksymalnego wykorzystania synergii rozważone zostanie stworzenie centrów logistycznych spółki Ruchu przy nowoczesnych drukarniach Polska Press" - informował PKN Orlen, dodając, iż należy przy tym uwzględnić własne zaplecze drukarskie do pełnej dyspozycji w ramach Grupy Orlen, m.in. w przypadku szeroko zakrojonych akcji marketingowych.