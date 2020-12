Grupa Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press. Dzięki temu będzie miała dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times", czy "Dziennika Polskiego".

"Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes Grupy Orlen, Daniel Obajtek.

"PKN ORLEN rozszerza działalność w obszarze mediowym" - podała spółka w komunikacie.

Strategiczne plany

"Akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi Koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów" - dodano.

Orlen poinformował, że transakcja wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Według spółki poprzez przejęcie Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

- Konsekwentnie poszerzamy obszary naszej działalności - powiedział Obajtek.

- Przejęliśmy spółkę Ruch, co ułatwi nam wejście na rynek nowych punktów sprzedaży i rozwój usług e-commerce - dodał.

Dostęp do 17,4 mln użytkowników

Prezes PKN ORLEN stwierdził, że dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali, zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy ORLEN, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data.

- Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN ORLEN do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej – ocenił Obajtek.

Według Orlenu, Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.

"Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych" - poinformował Orlen.

"Funkcjonują z powodzeniem w 15 z 16 województw w Polsce, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży" - dodał.

500 witryn online

Orlen podał, że portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online, co czyni go liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: Polska The Times, Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski, Express Ilustrowany, Echo Dnia, czy Dziennik Zachodni.

"Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku" - podano w komunikacie. "Patrząc z perspektywy pojedynczych witryn, największą liczbę realnych użytkowników na poziomie 10,4 mln posiada naszemiasto.pl" - dodano.

PKN Orlen poinformował, że zgodnie ze strategią do 2030 r., będzie rozwijał sprzedaż detaliczną poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć Ruch.

"Pozyskanie Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów" - poinformowała spółka.

"Działania te przyczynią się do wzmocnienia relacji z klientami oraz przełożą się na zwiększenie zysków osiąganych przez koncern" - dodała.

Baza wiedzy o ponad 60 proc. polskich internautów

W komunikacie Orlen poinformował, że Polska Press posiada bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w całej Polsce. Według spółki, dzięki temu w ramach Grupy ORLEN będzie możliwe utworzenie nowych modeli biznesowych, które pozwolą na lepsze pokrycie geograficzne oraz dopasowanie oferty dla docelowej grupy klientów.

"Na transakcji skorzystają też firmy zewnętrzne, które aktywnie korzystają z usług reklamodawców" - podano.

"Uzupełnienie portfolio mediowego PKN Orlen o podmiot zarządzający prasą drukowaną i mediami cyfrowymi, umożliwi stworzenie kompleksowej i konkurencyjnej oferty w obszarze reklamy" - dodano.

Światowy trend

Według Orlenu tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat.

Spółka podała, że najstarszy amerykański dziennik "Washington Post" został kupiony przez założyciela i prezesa Amazon.com, a w 2018 r. AT&T, amerykańskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne zakupiło koncern medialny Time Warner.

"Z kolei w 2016 r. globalna firma elektroniczna Arrow Electronics zakupiła UBM (teraz Informa) czyli całą platformę mediów drukowanych i internetowych w obszarze elektroniki" - czytamy.

Orlen dodał, że jeszcze w 2015 r. duża amerykańska firma telekomunikacyjna Verizon za kwotę 4,4 mld dol. przejęła spółkę internetową AOL, a dwa lata później ten sam telekom za 4,5 mld dolarów przejął inny portal internetowy Yahoo.

"Marc Benioff, współzałożyciel i prezes koncernu Salesforce oraz jego żona Lynne Benioff kupili od wydawnictwa Meredith tygodnik +Time+. Kwotę transakcji ustalono na 190 mln dol." - podała spółka. "Z kolei Patrick Soon Shiong w 2018 kupił gazety +Los Angeles Times+ i San Diego Union Tribune" - dodała.

W komunikacie wskazano, że w 2017 r. koncern samochodowy Renault nabył 40 proc. udziałów we francuskiej grupie medialnej Challenges, a celem zarówno Challenges Group, jak również Renault jest współpracą w zakresie stworzenia wspólnego pola do testowania innowacji oraz tworzenia nowych treści redakcyjnych i technologicznych.