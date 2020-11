Przejęcie Ruchu przez PKN Orlen wchodzi w fazę realizacji. Postępowania układowe z wierzycielami Ruchu wykonano, co ostatecznie potwierdził sąd - to stanowiło ostatni warunek do zamknięcia procesu - poinformował PKN Orlen. Dodał, że zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca tego roku.

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu otwiera nam drogę do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Ruch. Zakładamy, że nastąpi to do końca tego roku - powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie, prezes płockiej spółki Daniel Obajtek. Reklama W czerwcu tego roku PKN Orlen otrzymał zgodę UOKiK na finalizację transakcji. Daniel Obajtek zaznaczył, że Orlen ma plan rozwoju spółki Ruch, "który wzmocni segment detaliczny Grupy Orlen i umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań". Jest on gotowy do realizacji. Jednym z nich będzie otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw - dodał szef PKN Orlen. PKN Orlen wskazał, że zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej. Dodał, że widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch - podał Orlen. Kwieciński: Fuzja PGNiG i PKN Orlen zapewni Polsce konkurencyjną pozycję Zobacz również Jak poinformował we wtorek płocki koncern, zgodnie z podpisaną w czerwcu tego roku umową PKN Orlen ma stać się akcjonariuszem większościowym Ruch-u z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. Dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności Ruch-u w wysokości 87,5 mln zł. Częścią umowy inwestycyjnej jest też Plan Restrukturyzacji Ruch-u, który opiera się na dwóch założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG, czyli produktów szybko zbywalnych, oraz rozwoju usług kurierskich. PKN Orlen złożył spółce Ruch warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki w kwietniu 2019 roku. Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen. Wynegocjowano też umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami tego przedsięwzięcia.