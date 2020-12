PepsiCo od lat realizuje działania zmierzające do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego w ramach szerszej wizji firmy na rzecz przyspieszonego, lecz zrównoważonego rozwoju. W ramach tej strategii PepsiCo dąży do uzyskiwania lepszych wyników przy uwzględnieniu celów społecznych i środowiskowych, wspierając w ten sposób zrównoważone inicjatywy na rzecz ludzi i środowiska. Dążąc do całkowitego wyeliminowania z produkcji opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych do roku 2030, PepsiCo zamierza wyznaczać kierunki działań na drodze do tzw. zielonej odbudowy świata oraz stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

– Przyjęliśmy zobowiązanie, aby bezzwłocznie stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami zanieczyszczenie plastikiem. Nasze działania w tym obszarze na terenie Europy zaczynamy od dziewięciu rynków, w tym Polski, a naszym celem jest produkcja napojów w butelkach zawierających 100% plastiku pochodzącego z recyklingu – rPET. W ten sposób chcemy ograniczyć do minimum wykorzystanie surowca pierwotnego, produkowanego na bazie paliw kopalnych. W miarę możliwości zamierzamy podążać tą drogą dalej i szybciej także na innych rynkach europejskich – powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na Europę. – Kluczem do powodzenia naszego przedsięwzięcia jest współpraca między wszystkimi interesariuszami na rynku wspólnotowym. Projektujemy opakowania, które nadają się do ponownego przetworzenia, redukujemy ilość stosowanych opakowań, a także ułatwiamy recykling konsumentom. Współpracując z rządami krajów oraz podmiotami z branży przetwórstwa surowcowego dążymy do tego, aby możliwa była zbiórka jeszcze większej ilości butelek z tworzyw sztucznych, co pozwoli zrealizować naszą wizję świata, w której plastik nigdy nie musiał stać się odpadem. Każdy może i powinien odegrać swoją rolę w rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – dodał Silviu Popovici.

– Wprowadzenie 100% rPET do produkcji butelek plastikowych naszych flagowych napojów, takich jak Pepsi, Mirinda czy Lipton Ice Tea to prawdziwie przełomowa decyzja. W PepsiCo kładziemy szczególny nacisk na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwalają wdrażać zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Bardzo zależy nam na tym, aby nasze zobowiązania stały się inspiracją dla innych podmiotów rynkowych oraz konsumentów. Liczymy, że dzięki temu angażować się oni będą w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz budowy gospodarki obiegu zamkniętego, w tym poprzez promowanie prawidłowej segregacji odpadów. Głęboko wierzymy, że nasza aktywność w tym obszarze to odpowiednie działanie na rzecz przyszłości naszej planety – dodał Michał Jaszczyk.

W Polsce PepsiCo wraz z innymi podmiotami z branży bierze udział m.in. w programie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO 2 . W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół.

Mimo iż recykling jest ważnym procesem w dążeniu do rozwiązania wyzwania związanego z odpadami plastikowymi, globalny producent napojów i żywności postrzega to działanie jako jeden z elementów całości. Oparta na trzech filarach strategia PepsiCo w tym obszarze obejmuje ponadto wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do ograniczania ilości plastiku stosowanego w funkcjonowaniu firmy, a także poszukiwanie sposobów tworzenia nowych koncepcji opakowań. Obejmuje to m.in. badania nad opracowaniem nowych materiałów, takich jak powstała we współpracy z konsorcjum Pulpex pierwsza na świecie butelka z papieru w pełni nadająca się do ponownego przetworzenia, czy rozwój oferty produktów wielokrotnego użytku, takich jak SodaStream, dzięki której według szacunków możliwe będzie wyeliminowanie z obrotu 67 miliardów plastikowych butelek jednorazowego użytku.

Co to jest rPET (recycled PET)?

rPET (przetworzony politereftalan etylenu) to PET (politereftalan etylenu) pochodzący w 100% z recyklingu, który jest popularnym, wysokiej jakości plastikiem dostosowanym do kontaktu z żywnością i powszechnie używanym do produkcji butelek i opakowań. PET jest materiałem opakowaniowym powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Opakowania PET stały się tak popularne, ponieważ są przezroczyste, termostabilne i wyjątkowo trwałe. Ponadto są lekkie, dostępne cenowo, nie pękają, można je zamknąć nakrętką, a przede wszystkim doskonale nadają się do ponownego przetworzenia, lub inaczej – recyklingu.

Jak powstaje rPET?

Zanim powstanie nowa butelka wykonana z rPET, należy zebrać zużyte opakowania plastikowe. Ważne jest, aby butelki wykonane z PET trafiały do odpowiednich, żółtych pojemników do selektywnej zbiórki. Po zebraniu materiału przez podmiot zajmujący się zbiórką odpadów, materiał ten poddawany jest segregacji, a następnie ściskany w prasach przemysłowych w duże bale. Bale trafiają do maszyny, w której usuwane są inne frakcje. Plastiki są segregowane według kolorów, a następnie zgniatane i rozdrabniane na mniejsze kawałki – płatki. Ponieważ płatki zawierają elementy pochodzące z nakrętek i etykiet, które są wykonane z innego rodzaju plastiku, należy je odseparować w procesie kąpieli wodnej. Następnie następuje osuszenie płatków, podgrzanie do wysokiej temperatury, a powstała masa poddawana jest ekstruzji w długie elementy o okrągłym przekroju, które są następnie rozdrabniane w tzw. pelet. Pelet jest przekształcany we włókno poliestrowe, z którego następnie można wytworzyć wiele różnych produktów, w tym nowe opakowania. W ten sposób można skutecznie zapewnić plastikowej butelce kolejny cykl życia.

Jaka jest różnica pomiędzy PET a rPET?

Opakowania PET tworzone są z tzw. surowca pierwotnego, czyli pozyskiwanego bezpośrednio z frakcji ropy naftowej w odpowiednim procesie chemicznym. rPET różni się od plastiku pierwotnego tym, że pochodzi z PET, który został wcześniej użyty jako opakowanie, przez co w produkcji nie wymaga użycia nowej porcji ropy naftowej. Dzięki temu rPET cechuje się o wiele niższym śladem węglowym.

