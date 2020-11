Dzięki Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorcy zachowali płynność finansową. Ograniczyliśmy potencjalne trudności z finasowaniem, zatorami płatniczymi, nie dopuściliśmy do fali upadłości - napisał wicepremier Jarosław Gowin.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wkrótce rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla przedsiębiorców, która przewiduje 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, z niemal 40 branż dotkniętych kryzysem.

Ponad 150 mld zł dla firm

Zadeklarował, że rząd będzie robić wszystko dla ratowania miejsc pracy i dla ratowania potencjału gospodarczego polskich przedsiębiorców.

Tarcza Finansowa PFR to jeden z elementów rządowej pomocy dla przedsiębiorców. W ramach m.in. Tarczy Finansowej oraz Tarczy Antykryzysowej do polskich firm trafiło ponad 154 mld zł, co umożliwiło ocalenie ok. 6 mln miejsc pracy.