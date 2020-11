Rzecznik rządu był pytany w poniedziałek w TVP Info o możliwość wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Müller zaznaczył, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w grudniu są przewidziane dwie niedziele handlowe.

- Kwestią pewnie do dyskusji jest to, czy dodatkową niedzielę również na przykład w grudniu tworzyć. My jesteśmy też w procesie konsultacji społecznych co do rozporządzeń; tam faktycznie takie propozycje się pojawiają. Podobnie, jak pojawiają się (propozycje wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej) dotyczące stycznia - powiedział rzecznik rządu.

- Jesteśmy w toku debaty ze związkami zawodowymi i z branżą handlowa; ewentualne decyzje co do dodatkowej niedzieli nie zapadły - dodał Müller.

Stoki narciarskie

Rzecznik rządu był też pytany o kwestię zamknięcia stoków narciarskich. Jak zaznaczył, w projekcie rozporządzenia dotyczącego obostrzeń nie było decyzji o zamknięciu stoków. - Faktycznie padła deklaracja ze strony wicepremiera Jarosława Gowina, że raczej powinny być zamknięte. Dzisiaj trwała długa dyskusja z branżą turystyczna. GIS ma przygotować wytyczne sanitarne w tym zakresie i wszystko wskazuje na to, że jednak zdecydujemy się na to, aby zostało tak, jak w projekcie rozporządzenia, że stoki nie będą zamykane - podkreślił Müller.

Zaznaczył, że w tym samym czasie zamknięte będą jednak hotele. - Natomiast jest kwestią do zdecydowania, i raczej idzie w tym kierunku, żeby zostawić otwarte stoki dla tych, którzy mają najbliżej, którzy mieszkają w pobliżu tych stoków - powiedział rzecznik rządu.

Tarcza antykryzysowa

Müller zapewnił, że m.in. branża turystyczna będzie mogła liczyć "na szerokie wsparcie" rządowe. - Wszystkie podmioty gospodarcze, które są objęte restrykcjami, mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej - dodał.

Jak podkreślił rzecznik rządu, w tej chwili już obowiązują przepisy dotyczące zwolnienia ze składek ZUS, uruchomiane zostało też postojowe. - Kolejne elementy z Polskiego Funduszu Rozwoju zostaną uruchomione niezwłocznie po tym, jak Komisja Europejska zaakceptuje to (...), bo to jest rodzaj pomocy publicznej dlatego musi to przejść specjalną procedurę, ale to powinien być przełom grudnia i stycznia - poinformował.