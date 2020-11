"Trójka przewodniczących z zadowoleniem przyjęła porozumienie (ws. wieloletniego budżetu - PAP) osiągnięte wczoraj przez instytucje w rozmowach trójstronnych, a także porozumienie z zeszłego tygodnia w sprawie mechanizmu praworządności" - napisała Komisja po środowej wideokonferencji trójki liderów.

Reklama

W komunikacie zaznaczono, że kanclerz sprawujących prezydencję Niemiec, szefowa Komisji i przewodniczący europarlamentu zwrócili uwagę, że nadszedł czas, by sfinalizować wszystkie niezbędne kroki, aby wieloletnie ramy finansowe i fundusz odbudowy mogły wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Przywódcy wezwali Parlament Europejski i Radę do jak najszybszego formalnego zatwierdzenia porozumień osiągniętych we wtorek i w zeszłym tygodniu. "Otworzy to drogę do formalnego przyjęcia wszystkich niezbędnych aktów prawnych i ratyfikacji na szczeblu krajowym tam gdzie jest to wymagane" - zaznaczono.

Trójka liderów zwróciła uwagę, że powaga obecnej sytuacji epidemiologicznej i gospodarczej wyraźnie wskazuje na potrzebę szybkich, skoordynowanych i zdecydowanych działań UE. Jak wskazali wejście w życie wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy jest bezwzględnym warunkiem wstępnym pomyślnego wyjścia z kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, ponieważ zapewnią one środki na sfinansowanie niezbędnych działań i programów.

Porozumienie w sprawie mechanizmu praworządności w budżecie UE, które wypracowali ubiegłym tygodniu negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i niemieckiej prezydencji zostało skrytykowane przez rządy Polski i Węgier.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę rozwiązania w tej sprawie. Z kolei Viktor Orban skierował list do niemieckiej prezydencji i szefów unijnych instytucji, w którym zagroził zawetowaniem budżetu UE i funduszu odbudowy, jeśli wypłata środków będzie powiązana z kwestią praworządności.

Jak podała KE, Merkel, von der Leyen i Sassoli mają być w bliskim kontakcie przez najbliższe tygodnie, by monitorować postępy w przyjmowaniu aktów ustawodawczych i innych działań przygotowawczych.