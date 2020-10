Za umową opowiedziało się 38 europosłów Komisji, jeden był przeciwny, a trzech wstrzymało się od głosu. Jej celem jest ochrona przed podrabianiem 100 europejskich produktów, posiadających tzw. oznaczenia geograficzne. Na liście znalazły się m.in. sery: feta (Grecja), roquefort (Francja), mozzarella (Włochy) czy cheddar (Wielka Brytania), wina francuskie, włoskie, hiszpańskie i niemieckie, a także szynka parmeńska i Polska Wódka.

W ciągu czterech lat umowa ma zostać rozszerzona i objąć kolejnych 175 europejskich i chińskich produktów. Po głosowaniu w Parlamencie, umowę ma przyjąć jeszcze Rada Europejska.

W 2019 r. Chiny były trzecim co do wielkości rynkiem zbytu produktów rolno-spożywczych z UE o wartości 14,5 mld euro. Są także drugim co do wielkości rynkiem docelowym dla unijnego eksportu produktów z oznaczeniem geograficznym, stanowiących 9% wartości, w tym win, napojów spirytusowych i produktów rolno-spożywczych.